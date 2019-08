Demonštranti na hongkongskom letisku bránili pasažierom v odlete

Prečítajte si aj: V Hongkongu na medzinárodnom letisku sa začal nový protest 0

Letisko zrušilo pre pokračujúce demonštrácie všetky utorkové odlety



Polícia v Hongkongu zasahovala na letisku, demonštranti zadržali tajného

Hongkong 13. augusta (TASR) - Prodemokratickí demonštranti blokovali v utorok pasažierov v odletových bránach v niekoľkých častiach medzinárodného letiska v Hongkongu. Stalo sa tak deň po tom, ako vzhľadom na prítomnosť tisícov demonštrantov museli na tomto medzinárodnom letisku zrušiť všetky lety.V oboch termináloch letiska protestujúci v utorok bránili pasažierom v prístupe k odletovým bránam, aj keď niekoľkým desiatkam cestujúcich sa podarilo cez nich pretlačiť, uviedla agentúra AFP.Letisko po pondelkovom ochromení oznámilo, že plne obnovuje svoju prevádzku. Väčšina z protestujúcich odišla krátko po polnoci a v utorok ráno sa tam nachádzalo zhruba 50 demonštrantov. Popoludní miestneho času sa však aktivisti na základe výzvy znova vrátili do priestorov letiska, aby sa zapojili do ďalšieho protestu.Hongkonské demonštrácie a nepokoje nevykazujú žiadne znaky zoslabenia - ani dva mesiace po tom, ako ich vyvolal kontroverzný návrh zákona, ktorý by umožnil vydávanie obyvateľov Hongkongu podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.Medzinárodné letisko v Hongkongu zrušilo popoludní všetky zvyšné utorňajšie odlety, keďže v jeho hlavnom termináli už piaty deň pokračujú protivládne protesty.Predstavitelia letiska konkretizovali, že pozastavili check-in pre všetky odlety s tým, že odlety pri ktorých bol check-in ukončený, by sa ešte mali uskutočniť.Z ich vyhlásenia ďalej vyplýva, že opatrenie by sa nemalo plošne týkať príletov, hoci mnohé z nich už boli pre protesty tiež zrušené, píše agentúra AP.V oboch termináloch letiska bránili v utorok prodemokratickí demonštranti pasažierom v prístupe k odletovým bránam, aj keď niekoľkým desiatkam cestujúcich sa podarilo cez nich pretlačiť.Letisko po pondelkovom ochromení najskôr oznámilo, že plne obnovuje svoju prevádzku. Väčšina z protestujúcich totiž odišla krátko po polnoci a v utorok ráno sa tam nachádzalo zhruba 50 demonštrantov. Popoludní miestneho času sa však aktivisti na základe výzvy znova vrátili do priestorov letiska, aby sa zapojili do ďalšieho protestu a požadovali tam demokratické reformy a nezávislé vyšetrovanie údajnej policajnej brutality.Svoje znepokojenie vyjadrila v tejto súvislosti aj vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, ktorá je podľa slov svojho hovorcuBacheletová tiež vyzvala na "údajného použitia neprimeranej sily pri zákrokoch bezpečnostných zložiek voči demonštrantom.Hongkonské demonštrácie a nepokoje nevykazujú znaky zoslabenia ani dva mesiace po tom, ako ich vyvolal kontroverzný návrh zákona, ktorý by umožnil vydávanie obyvateľov Hongkongu podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.Polícia v Hongkongu uskutočnila v utorok dva pokusy vytlačiť z príletovej haly tamojšieho letiska približne 5000 ľudí, ktorí sa tam zhromaždili a narušili prevádzku jedného z najrušnejších letísk na svete. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.Prvý pokus polície demonštranti odrazili a policajtov vytlačili. Druhý zásah uskutočnila jednotka policajných ťažkoodencov, ktorí pred letiskovou halou viacerých demonštrantov s použitím donucovacích prostriedkov vrátane korenistého spreja zadržali. Zásah, ktorý sa odohral najmä pred halou, bol však prerušený a policajti letisko opustili. Demonštranti sa vstupy do haly pokúsili zatarasiť vozíkmi na batožinu.Naopak, demonštrantom sa v letiskovej hale údajne podarilo identifikovať policajta v civile, ktorého zadržali a zviazali mu ruky. Následne ho podrobili improvizovanému výsluchu a prehľadali mu osobné veci.