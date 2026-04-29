Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
< sekcia Zahraničie

Dubajská polícia zadržala 276 členov nadnárodnej siete podvodníkov

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Väčšina pochádzala z juhovýchodnej Ázie.

Dubaj 29. apríla (TASR) - Dubajská polícia v rámci spoločnej operácie s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) a čínskou políciou zadržala 276 členov nadnárodnej siete podvodníkov, z ktorých väčšina pochádzala z juhovýchodnej Ázie. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Dubajská polícia uskutočnila koordinovanú globálnu operáciu v spolupráci s Federálnym úradom pre vyšetrovanie a čínskou políciou, vďaka čomu bolo zadržaných 276 podozrivých,“ uviedli bezpečnostné zložky v príspevku na sociálnej sieti X.

Podozriví boli súčasťou „medzinárodnej siete“, uviedla polícia s tým, že operácia bola zameraná na „tri zločinecké syndikáty a viedla k rozbitiu deviatich zločineckých centier“ zapojených do investičných podvodov a podvodov s virtuálnymi menami.

Dubajská jednotka zohrala aj hlavnú úlohu v operácii, ktorá v spolupráci s thajskou políciou viedla k zadržaniu vysokopostaveného člena zločineckej skupiny v Thajsku.
Neprehliadnite

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria