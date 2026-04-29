Dubajská polícia zadržala 276 členov nadnárodnej siete podvodníkov
Väčšina pochádzala z juhovýchodnej Ázie.
Autor TASR
Dubaj 29. apríla (TASR) - Dubajská polícia v rámci spoločnej operácie s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) a čínskou políciou zadržala 276 členov nadnárodnej siete podvodníkov, z ktorých väčšina pochádzala z juhovýchodnej Ázie. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Dubajská polícia uskutočnila koordinovanú globálnu operáciu v spolupráci s Federálnym úradom pre vyšetrovanie a čínskou políciou, vďaka čomu bolo zadržaných 276 podozrivých,“ uviedli bezpečnostné zložky v príspevku na sociálnej sieti X.
Podozriví boli súčasťou „medzinárodnej siete“, uviedla polícia s tým, že operácia bola zameraná na „tri zločinecké syndikáty a viedla k rozbitiu deviatich zločineckých centier“ zapojených do investičných podvodov a podvodov s virtuálnymi menami.
Dubajská jednotka zohrala aj hlavnú úlohu v operácii, ktorá v spolupráci s thajskou políciou viedla k zadržaniu vysokopostaveného člena zločineckej skupiny v Thajsku.
