Dve senátorky sú proti doplneniu najvyššieho súdu pred voľbami

Washington 20. septembra (TASR) - Senátorka za Aljašku Lisa Murkowská v nedeľu oznámila, že je proti akémukoľvek hlasovaniu o nominantovi na post sudcu Najvyššieho súdu USA, ak by sa malo konať "tak tesne" pred voľbami prezidenta USA, vypísanými na 3. novembra. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Murkowská sa tak pridala k inej republikánskej senátorke, Susan Collinsovej zo štátu Maine, ktorá v sobotu podľa AFP "zašla ešte ďalej", keď uviedla, že o sudcovi, ktorý v Najvyššom súde USA nahradí zosnulú sudkyňu Ruth Baderovú Ginsburgovú, by mal rozhodnúť až prezident zvolený 3. novembra.



Murkowská sa pritom len niekoľko hodín pred smrťou Baderovej Ginsburgovej smrťou vyjadrila v podobnom duchu, keď povedala, že by nehlasovala za potvrdenie prezidentovho nominanta, pričom ako dôvod svojho postoja uviedla, že "sme 50 dní pred voľbami".



V nedeľu táto senátorka z Aljašky potvrdila svoje slová a zdôraznila, že si za nimi stojí.



"To, čo bolo vtedy hypotetické, je teraz naša realita, ale môj postoj sa nezmenil," uviedla vo svojom vyhlásení.



AFP upozornila, že ak sa k dvojici republikánskych senátoriek pridajú ešte dvaja senátori za Republikánsku stranu, mohli by zablokovať alebo aspoň oddialiť hlasovanie o schválení prezidentovho nominanta na post sudcu najvyššieho súdu.



Trump ešte v sobotu vyzval republikánskych zákonodarcov, aby "bezodkladne" podporili jeho nominanta na post sudcu Najvyššieho súdu.



Viaceré americké médiá však medzičasom informovali, že Baderová Ginsburgová krátko pred smrťou nadiktovala svojej vnučke list, v ktorom uviedla, že jej najväčším želaním je, aby bola na Najvyššom súde nahradená až po inaugurácii nového prezidenta.



Sudcov do tejto najvyššej súdnej inštancie USA nominuje prezident a následne o ich vymenovaní hlasuje Senát.



Trump, ktorý sa pred voľbami snaží zburcovať veriacich voličov pravice, pred časom zverejnil svoj zoznam konzervatívnych sudcov - ide z veľkej časti o ľudí, ktorí sú proti potratom a hlásia sa k právu držať zbraň. Zrejme práve spomedzi nich si vyberie kandidáta na post sudcu najvyššieho súdu a predloží ho na hlasovanie do Senátu.



Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell už oznámil, že je pripravený zorganizovať takéto hlasovanie.



Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden s McConnellom rozhodne nesúhlasí. Vyhlásil, že "voliči by si mali najprv zvoliť prezidenta, ktorý následne nominuje sudcu".