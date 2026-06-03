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Ekvádorská polícia objavila 8 tiel vo vreciach
Vláda nasadila s podporou USA armádu do operácií proti organizovanému zločinu drogových gangov.
Autor TASR
Quito 3. júna (TASR) - Ekvádorská polícia v stredu oznámila, že na okraji mesta Babahoyo na juhozápade krajiny objavila telá ôsmich od nedele nezvestných ľudí v plastových vreciach. Podľa polície ide o oblasť známu obchodom s drogami, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Osem ľudí zmizlo v nedeľu na ceste z mesta Daule do Milagro, približne 50 kilometrov južne od Babahoyo. Podľa štátnej prokuratúry v Milagre boli dvaja z nezvestných maloletí. Minister vnútra John Reimberg informoval, že podľa odkazu na mieste činu sa k vraždám prihlásil gang Los Lobos (Vlci) v rámci vojny s konkurenčným gangom Los Choneros (pomenovanom podľa mesta Chone).
Vláda nasadila s podporou USA armádu do operácií proti organizovanému zločinu drogových gangov. Ekvádor ešte pomerne nedávno patril k najbezpečnejším krajinám v Južnej Amerike, pripomína AFP. V súčasnosti sa však prepravuje cez Ekvádor asi sedemdesiat percent kokaínu z Kolumbie a Peru.
Boj o kontrolu nad obchodom s drogami viedol k prudkému nárastu násilia najmä v okolí prístavných miest Guayaquil a Manta. Quito vlani zaznamenalo 9200 násilných úmrtí. Prezident Daniel Noboa preto zaviedol zákaz vychádzania a nasadil armádu do viacerých provincií.
Osem ľudí zmizlo v nedeľu na ceste z mesta Daule do Milagro, približne 50 kilometrov južne od Babahoyo. Podľa štátnej prokuratúry v Milagre boli dvaja z nezvestných maloletí. Minister vnútra John Reimberg informoval, že podľa odkazu na mieste činu sa k vraždám prihlásil gang Los Lobos (Vlci) v rámci vojny s konkurenčným gangom Los Choneros (pomenovanom podľa mesta Chone).
Vláda nasadila s podporou USA armádu do operácií proti organizovanému zločinu drogových gangov. Ekvádor ešte pomerne nedávno patril k najbezpečnejším krajinám v Južnej Amerike, pripomína AFP. V súčasnosti sa však prepravuje cez Ekvádor asi sedemdesiat percent kokaínu z Kolumbie a Peru.
Boj o kontrolu nad obchodom s drogami viedol k prudkému nárastu násilia najmä v okolí prístavných miest Guayaquil a Manta. Quito vlani zaznamenalo 9200 násilných úmrtí. Prezident Daniel Noboa preto zaviedol zákaz vychádzania a nasadil armádu do viacerých provincií.