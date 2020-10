EÚ sa rozhodla uvaliť sankcie aj na Alexandra Lukašenka

Brusel/Luxemburg 12. októbra (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ sa v pondelok v Luxemburgu dohodli na uvalení sankcií na bieloruského lídra Alexandra Lukašenka. Podľa tlačovej agentúry AFP to potvrdili viaceré diplomatické zdroje.



Diplomati potvrdili, že Európska únia sa týmto krokom snaží zvýšiť tlak na režim v Minsku, ktorý pokračuje v represáliách voči demonštrantom v uliciach bieloruských miest.



Najmenej dvaja nemenovaní diplomati pre AFP uviedli, že na doterajší zoznam 40 sankcionovaných osôb kvôli volebným podvodom, represáliám voči demonštrantom a porušovaniu ľudských práv by mal pribudnúť aj Lukašenko.



Na "čiernom zozname" sa začiatkom októbra počas mimoriadneho summitu dohodli šéfovia štátov a vlád členských krajín EÚ - Lukašenka však na tento zoznam ani napriek snahám viacerých lídrov nezaradili.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok ešte pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu naznačil možnosť, že sa Lukašenko dostane na zoznam reštrikčných opatrení v podobe zmrazenia aktív a zákazu udeľovania víz. Maas upozornil na skutočnosť, že od septembra, keď diplomati EÚ naposledy rokovali, sa v Bielorusku nič nezlepšilo.



"Musíme pripustiť, že Lukašenkov režim aj naďalej používa násilie," uviedol Maas a spresnil, že aj počas protestov v nedeľu - rovnako ako počas predošlých protestov - došlo k zatýkaniu pokojne demonštrujúcich osôb. "Musíme preto diskutovať o tom, ako to ďalej riešiť," vysvetlil Maas a dodal, že sankcie by sa mali priamo týkať aj Lukašenka.



Európska únia odmietla uznať Lukašenkovo víťazstvo v prezidentských voľbách a viacero členských krajín - vrátane Slovenska - jeho v poradí už šiesty prezidentský mandát neuznáva.



















(spravodajca TASR Jaromír Novak)