< sekcia Zahraničie
Francúzsko odmieta obvinenia z destabilizácie režimu na Madagaskare
Autor TASR
Paríž 29. apríla (TASR) - Francúzsko v stredu oznámilo, že si deň predtým predvolalo chargé d'affaires madagaskarského veľvyslanectva v Paríži v rámci „dôrazného protestu“ proti vyhosteniu diplomata z francúzskej ambasády v Antananarive. Zároveň odmietlo obvinenia z destabilizácie madagaskarského režimu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„(Madagaskarský diplomat) bol informovaný, že Francúzsko kategoricky odmieta akékoľvek obvinenia z destabilizácie režimu v Madagaskarskej republike,“ uviedol hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Pascal Confavreux. „Takéto obvinenia sú nielen nepodložené, ale aj nepochopiteľné,“ povedal a vyzval ostrovný štát, aby pokračoval v „konštruktívnom dialógu“.
Reakcia Paríža nasledovala po tom, čo madagaskarský rezort diplomacie v utorok oznámil, že vyhostil francúzskeho diplomata pre údajnú účasť na aktivitách zameraných na destabilizáciu krajiny. Rezort zároveň doplnil, že člen francúzskej ambasády bol vyhlásený za „nežiaducu osobu z dôvodu správania, ktoré sa považuje za nezlučiteľné s jeho postavením“.
Ministerstvo nešpecifikovalo povahu jeho údajných destabilizačných aktivít. Potvrdilo však, že rozhodnutie nasledovalo po vyšetrovaniach, ktoré sa týkali madagaskarských aj zahraničných štátnych príslušníkov.
Podľa dvoch zdrojov oboznámených s touto vecou sa predpokladá, že ide o bezpečnostného úradníka prideleného k francúzskemu ministerstvu vnútra, píše AFP.
Správy o utorkovom vyhostení prišli po nepodložených obvineniach voči Parížu, že na ostrov pricestovali „francúzski žoldnieri“. Francúzske ministerstvo tieto obvinenia odmietlo.
Madagaskar čelí opakovaným politickým nepokojom, pripomína AFP. Túto ostrovnú krajinu vedie od októbra minulého roku plukovník Michael Randrianirina. Moc prevzal po rozsiahlych protestoch, ktoré donútili jeho predchodcu Andryho Rajoelinu odstúpiť a opustiť krajinu.
V uplynulých týždňoch vypukli v Antananarive demonštrácie proti pomalému tempu reforiem novej vlády a nečinnosti v boji proti korupcii. Pri protestoch zasahovala polícia a podľa AFP zadržala aj viacero mladých ľudí.
AFP poukázala na to, že Madagaskar je jednou z najchudobnejších krajín na svete aj napriek tomu, že je najväčším producentom vanilky a má bohatú biodiverzitu.
