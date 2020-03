KORONAVÍRUS: Počet nakazených v Česku stúpol na 32

Čína hlási 40 nových prípadov nákazy, Kórea 248

Lekár Kchung Jüe-feng, ktorý sa vyliečil z nákazy novým koronavírusom, daruje krvnú plazmu v čínskom meste Wu-chan 18. februára 2020, archívna foto. Foto: TASR/AP

Francúzsko v súvislosti s koronavírusom zakázalo zhromaždenia

Žena s ochranným rúškom fotografuje pred Španielskymi schodmi v Ríme 5. marca 2020, archívna foto. Foto: TASR/AP

Vzbura v talianskych väzniciach proti novým pravidlám si vyžiadala jednu obeť

Približne 60 cudzincov letecky evakuovali z KĽDR

Pracovníci v ochranných odevoch dezinfikujú proti koronavírusu autobusové parkovisko v juhokórejskom Soule 26. februára 2020, archívna foto. Foto: TASR/AP

Praha 9. marca (TASR) - Počet ľudí nakazených ochorením COVID-19 sa v nedeľu v Českej republike zvýšil na 32 po tom, ako laboratória potvrdili ďalších šesť prípadov nákazy. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha.Priebeh ochorenia, ktoré je spôsobené novým typom koronavírusu SARS-CoV-2, je podľa Vojtěcha u všetkých nakazených mierny.Vláda má v pondelok podľa ministra schvaľovať proces nákupu nových respirátorov.Vojtech na pondelňajšom zasadaní Českej bezpečnostnej rady štátu navrhne zavedenie zákazu návštev v domovoch pre seniorov a v nemocniciach.Colníci a policajti budú od pondelka na väčšine hraničných priechodov v ČR vykonávať náhodné kontroly.Vojtěch vyzval Čechov, ktorí sa nachádzajú v talianskom regióne Lombardsko, aby sa vrátili do vlasti. Ľudia musia po návrate zostať 14 dní v karanténe. Povinnosť sa týka všetkých osôb s trvalým pobytom v ČR i osôb s prechodným pobytom na viac ako 90 dní.Celkovo 27 prípady nákazy v ČR má podľa Noviniek.cz súvislosť s Talianskom, ktoré je najviac postihnutou krajinou v Európe. Zvyšných päť prípadov má spojitosť s americkým mestom Boston.Peking/Soul 9. marca (TASR) - Čína v pondelok oznámila 40 nových prípadov nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 a 22 úmrtí, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na čínsku Národnú zdravotnícku komisiu.Celkový počet úmrtí v Číne sa tým zvýšil na 3119 a 80.635 ľudí je nakazených.Z prípadov potvrdených v pondelok sa 36 vyskytlo v provincii Chu-pej, ktorá je vírusom najviac postihnutá. Prvé prípady nákazy zaznamenali koncom decembra 2019 v meste Wu-chan v tejto provincii.Počty nových úmrtí a prípadov nákazy v Číne postupne klesajú už niekoľko týždňov. Koronavírus sa však rozšíril do približne do 90 krajín sveta.Južná Kórea v pondelok oznámila 248 nových prípadov nákazy a celkový počet nakazených osôb v krajine sa zvýšil na 7382. Informovala o tom agentúra Jonhap. Najviac prípadov hlásia z mesta Tegu na juhovýchode krajiny a v susednej provincii Severný Kjongsang.Nákaze v krajine podľahlo už 51 ľudí. Išlo prevažne o občanov v staršom veku, ktorí mali i ďalšie zdravotné problémy, uviedlo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).Francúzsko zakázalo verejné zhromaždenia s účasťou viac ako 1000 ľudí s cieľom obmedziť šírenie nákazy nového koronavírusu SARS-CoV-2, informovali v nedeľu agentúry AP a DPA.Rozhodnutie o zákaze zhromaždení oznámil francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran.Francúzsko takisto povoláva do práce lekárov na dôchodku a študentov medicíny s cieľom bojovať proti šíriacej sa nákaze.povedal Véran. Úrady podľa neho pripravujú zoznam udalostí, na ktoré sa zákaz nebude vzťahovať. Minister tieto udalosti označil zaPočet nakazených vo Francúzsku dosiahol v nedeľu 1126 prípadov, čo je druhý najvyšší počet v Európe po Taliansku. Vo Francúzsku nákaze zatiaľ podľahlo 19 ľudí.Taliansko je po Číne, kde koncom decembra 2019 zaznamenali prvé prípady nákazy, druhou najviac postihnutou krajinou na svete s 7375 nakazenými a 366 úmrtiami.Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete vzrástol v nedeľu na 109.032 počet úmrtí dosiahol 3595.Väzni v štyroch talianskych väzniciach sa vzbúrili proti novým pravidlám, ktoré boli úradmi zavedené s cieľom zabrániť ďalšiemu rozšíreniu koronavírusu nového typu v krajine. Nepokoje si vyžiadali jednu obeť na životoch.Ako v nedeľu informovala agentúra AFP, proti týmto obmedzeniam sa vzbúrili väzni v meste Neapol na juhu Talianska, v Modene na severe krajiny, v stredotalianskom Frosinone, ako aj v Alexandrii na severozápade. V rámci prevencie sú okrem iného vo väzniciach zakázané návštevy príbuzných.Mimovládna organizácia Antigone, ktorá sa zaoberá ochranou občianskych práv väzňov, oznámila, že v Modene prišiel o život jeden väzeň a dvaja väzenskí dozorcovia utrpeli zranenia. Ďalších asi 20 ich po vypuknutí revolty väzňov ušlo. Podľa správy tlačovej agentúry ANSA väznicu teraz strážia policajti.V meste Frosinone, ležiacom južne od Ríma v regióne Lazio, povolali do väznice políciu, aby tam obnovila poriadok po tom, ako sa asi sto väzňov zabarikádovalo v jednom trakte budovy.Protestujúci väzni zostavili zoznam svojich požiadaviek vrátane práva na návštevu svojich blízkych a pokúsili sa rokovať s vedením väzenského zariadenia, informovala agentúra AGI.Agentúra AFP dodala, že väzňov, ktorí sa vzbúrili vo väznici na neapolskom predmestí Poggioreale, prišli pred budovu podporiť aj ich príbuzní.Približne 60 cudzincov vrátane diplomatov, ktorí strávili niekoľko týždňov v karanténe v Severnej Kórei, bolo v pondelok letecky prevezených do ruského mesta Vladivostok. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke stanica BBC.Let, ktorý zabezpečil severokórejský štátny letecký prepravca Air Koryo, pristál v pondelok vo Vladivostoku vo východnej časti Ruska.Severná Kórea držala 380 cudzincov viac než mesiac v karanténe v obavách z toho, že by sa v krajine mohol rozšíriť nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie nazvané COVID-19. Severokórejská vláda z tohto dôvodu pristúpila aj k uzatvoreniu hraníc.KĽDR zatiaľ na svojom území nepotvrdila ani jeden prípad nákazy novým koronavírusom. Podľa BBC sa však vyskytli obavy, že krajina nemá dostatočnú zdravotnícku infraštruktúru na testovanie a liečbu nákazy.Ochorenie COVID-19 na celom svete postihlo už viac ako 107.000 ľudí a približne 3600 osôb nákaze podľahlo.