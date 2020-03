KORONAVÍRUS: V Česku evidujú už 26 prípadov nákazy

Koronavirus se také potvrdil u manželského páru, který byl v kontaktu s nakaženou ženou v Rakousku, ta se vrátila z Bostonu. U třech se projevily klinické příznaky, dva pacienti jsou bez obtíží. Nyní jsou všichni v domácí karanténě. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 7, 2020

Aktuální informace ke koronaviru. V ČR jsme vyšetřili již 787 osob. Stále platí, že se koronavirus potvrdil u 26 pacientů. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 8, 2020

Taliansko oznámilo uzavretie Lombardska a ďalších oblastí

Počet prípadov nového koronavírusu v Južnej Kórei prekročil 7100

Čína hlási 27 úmrtí a najnižší počet nových prípadov od januára

Argentína oznámila prvé úmrtie na kononavírus v Latinskej Amerike

Praha 8. marca (TASR) - Ďalších päť pacientov, u ktorých testy preukázali nákazu novým druhom koronavírusu, hlásila v sobotu večer pražská Nemocnica Na Bulovke. Oznámil to český minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Počet nakazených v ČR sa tým zvýšil na 26, informoval spravodajský server Novinky.cz.Vojtěch na Twitteri spresnil, že koronavírus potvrdili u manželského páru, ktorý bol v kontakte s infikovanou ženou v Rakúsku, pričom tá sa vrátila z Bostonu.dodal minister.Česká vláda predtým rozšírila 14-dňovú povinnú karanténu pre českých občanov vracajúcich sa z Talianska aj na cudzincov, ktorí majú v ČR trvalý alebo prechodný pobyt, povedal na tlačovej konferencii premiér Andrej Babiš.Cudzinci s trvalým alebo prechodným pobytom v Česku nad 90 dní, ktorí sa od soboty 7. marca vrátia z Talianska, musia zatelefonovať svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý nariadi 14-dňovú karanténu, spresnil portál Novinky.cz. Výnimky predstavujú šoféri kamiónov a zdravotných služieb či piloti.Policajti a hasiči budú podľa Babiša od pondelka všetkým osobám prekračujúcim hranice rozdávať letáky a na vybraných desiatich hraničných priechodoch vykonávať náhodné kontroly zdravotného stavu a meranie teploty. Platiť to bude aj pre vlakové stanice či letiská.Minister dopravy a priemyslu Karel Havlíček uviedol, že leták dostane tiež každý cestujúci medzinárodných vlakových spojov, pričom informácie budú aj na odpočívadlách a čerpacích staniciach v smere z Nemecka a Rakúska.Taliansko v boji proti šíreniu nového koronavírusu uzavrelo v nedeľu región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny. Vzhľadom na prísne obmedzenia pohybu sa vo faktickej karanténe na takmer mesiac ocitlo viac než 15 miliónov ľudí, teda asi štvrtina populácie Talianska.Na základe výnosu vlády okrem toho uzavrú múzeá, divadlá, kiná a ďalšie kultúrne ustanovizne v celom Taliansku. Informácie priniesli svetové agentúry a ďalšie médiá.Taliansky premiér Giuseppe Conte v noci na nedeľu oznámil, že podpísal nariadenie vlády zavádzajúce bezprecedentné opatrenia, ku ktorým patrí obmedzenie cestovania do určených oblastí i vycestovania z nich do 3. apríla.Vládny dekrét sa týka celého Lombardska a 14 provincií v ďalších regiónoch Piemont, Benátsko, Emilia-Romagna a Marky. Týkať sa tak bude aj lombarského hlavného mesta a finančnej metropoly krajiny Milána či turistami vyhľadávaných Benátok.Ľudia nebudú môcť vstupovať ani vystupovať z uzavretých zón bez "vážneho" dôvodu, ktorý nemožno odložiť, ako je naliehavá práca alebo rodinné záležitosti, uviedli noviny Corriere della Sera. Miestnym obyvateľom, ktorí odcestovali z týchto regiónov, však umožnia návrat domov.V určených oblastiach budú uzavreté múzeá, športové centrá, plavárne, nočné kluby, kasína či lyžiarske strediská. Kaviarne a reštaurácie môžu zostať otvorené, ak môžu zabezpečiť, že ich zákazníci budú sedieť najmenej meter od seba.Ľudí v týchto oblastiach budú vyzývať, aby zostali doma čo najviac, ako to je možné, a tým, ktorí porušia karanténu, budú hroziť tri mesiace väzenia.Taliansko je v Európe najviac postihnuté koronavírusom SARS-CoV-2 a v sobotu hlásilo ostrý nárast nových prípadov nákazy. V krajine doposiaľ evidujú 233 úmrtí, čo je najviac mimo Číny, a najmenej 5883 infikovaných.Karanténne opatrenia sa dosiaľ týkali len približne 50.000 ľudí v severnom Taliansku, pripomína stanica BBC. Teraz budú podľa Conteho rozšírené o Lombardsko a provincie Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso a Benátky.Takéto opatrenia pripomínajú opatrenia prijaté v stredočínskej provincii Chu-pej, ktorej takmer 60 miliónov obyvateľov je v karanténe od konca januára, keď sa čínska vláda usilovala rýchlo zamedziť šíreniu vírusu, ktorý sa po prvý raz objavil v decembri v provinčnej metropole Wu-chan.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúčala Taliansku, aby sa dôrazne zameralo na opatrenia na zabránenie šíreniu vírusu.V Taliansku medzičasom hlásia nakazených koronavírusom zo všetkých 22 regiónov a prvé úmrtia zaznamenávajú aj na chudobnejšom i zdravotnícky horšie vybavenom juhu krajiny, píše agentúra AFP. Približuje tiež, že Taliansko má podľa údajov Svetovej banky druhé najstaršie obyvateľstvo na svete po Japonsku, pričom starší ľudia sú zjavne viac náchylnejší na závažný priebeh ochorenia Covid-19 spôsobovaného novým koronavírusom.Ďalších 367 ľudí sa v Južnej Kórei nakazilo novým druhom koronavírusu, čím počet infikovaných v krajine dosiahol 7134. Oznámili to v nedeľu tamojšie úrady s tým, že väčšina nových prípadov sa znova vyskytla v meste Tegu na juhovýchode krajiny a v susednej provincii Severný Kjongsang.V týchto dvoch epicentrách šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v Južnej Kórei evidujú viac než 90 percent všetkých prípadov nákazy, ktoré potvrdili vo východoázijskej krajine, informuje ďalej agentúra Jonhap.Novému koronavírusu v Južnej Kórei dosiaľ podľahlo 50 ľudí. Išlo prevažne o starších pacientov, ktorí už mali iné zdravotné ťažkosti. Prvé prípady ochorenia pomenovaného COVID-19 z krajiny hlásili 20. januára.Z 367 nových prípadov, ktoré zaznamenali v sobotu, bolo 294 z mesta Tegu, kde dosiaľ zaznamenali 5378 infikovaných. Približne 60 z nich spájajú s tamojšou vetvou náboženského hnutia Sinčchondži. Vírus sa v kostoloch tohto kresťanského hnutia, ktoré sa často označuje za sektu, začal šíriť po tom, ako sa na bohoslužbách zúčastňovala infikovaná 61-ročná žena ešte predtým, než u nej vírus potvrdili.Agentúra Jonhap konštatuje, že sobotňajší počet nových prípadov je prvým od 26. februára, keď ich za jeden deň nahlásili v Južnej Kórei menej než 400.Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) okrem toho v nedeľu oznámilo, že počet pacientov prepustených z nemocníc po zotavení z vírusového ochorenia dosiahol v nedeľu 130, čo je o 12 viac oproti predošlému dňu.Čína v nedeľu oznámila, že počet úmrtí na nový koronavírus v krajine sa zvýšil o 27 na celkovo 3097. Za uplynulých 24 hodín však súčasne zaznamenala len 44 nových prípadov nákazy, čo je najmenej, odkedy začala 20. januára zverejňovať celonárodné údaje. Informovali o tom agentúry AP a AFP.Všetky nové úmrtia a takmer všetky nové prípady infekcie evidujú v meste Wu-chan, ktoré je epicentrom šírenia vírusu SARS-CoV-2, vyplýva z údajov Národnej zdravotníckej komisie.Len troch nových pacientov hlásili z oblastí mimo provincie Chu-pej, ktorej metropolou je Wu-chan, konkrétne z Pekingu a provincie Kan-su na severozápade krajiny. Vo všetkých týchto troch prípadoch pritom ide o zavlečenie ochorenia do Číny zo zahraničia.Počet nových infikovaných hlásených z provincie Chu-pej, kde ochorenie neskôr pomenované Covid-19 po prvý raz odhalili vo Wu-chane vlani v decembri, klesá už niekoľko týždňov a viaceré tamojšie mestá nezaznamenali v uplynulých dňoch žiadne nové prípady.Vysokopostavený vládny činiteľ v piatok naznačil, že Čína by čoskoro mohla zrušiť uzavretie provincie Chu-pej, ktoré nariadili koncom januára a ktoré fakticky obmedzilo pohyb okolo 56 miliónov ľudí v provincii.Klesajúci trend majú nové prípady nákazy aj celonárodne, no potvrdené infekcie zavlečené zo zahraničia vyvolali obavy z opätovného nárastu infikovaných.V dvoch prípadoch hlásených v nedeľu z Pekingu ide o osoby, ktoré pricestovali z Talianska a Španielska.Čínske ministerstvo zdravotníctva eviduje celkovo 80.695 nakazených počas aktuálnej epidémie, pričom 20.533 pacientov sa stále lieči.Celosvetovo počet infikovaných presiahol 100.000 a ochoreniu, ktoré sa rozšírilo do 95 krajín a území, podľahlo 3500 ľudí.V dôsledku nákazy novým koronavírusom zomrel v Argentíne 64-ročný muž, oznámilo v sobotu tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ide o prvé takéto úmrtie v Latinskej Amerike, informujú agentúry AP a AFP.Ministerstvo uviedlo, že pacient žil v metropole Buenos Aires a ochorenie COVID-19 uňho potvrdili po tom, ako sa po nedávnej ceste do Európy sťažoval na kašeľ, horúčku a bolesť hrdla. Pacient podľa oznámenia už pred nákazou vírusom trpel diabetom, vysokým krvným tlakom a chronickou bronchitídou, pričom mal ťažkosti s obličkami.Muž sa z Európy vrátil 25. februára, informovalo ministerstvo bez spresnenia, ktorú krajinu alebo krajiny navštívil. Príznaky ochorenia sa uňho objavili o tri dni neskôr a lekársku pomoc vyhľadal v stredu 4. marca, odkedy bol na jednotke intenzívnej starostlivosti.Argentínski predstavitelia uviedli, že tento muž nebol jedným z deviatich ľudí, ktorých nákazu novým koronavírusom predtým v krajine hlásili.Z iných krajín regiónu oznámilo v sobotu päť nových prípadov nákazy Peru, kde sa počet infikovaných zvýšil na šesť. Čile hlásilo nárast počtu infikovaných z päť na sedem. Prvý prípad infekcie oznámili v Paraguaji, kde ide o 32-ročného muža, ktorý sa vrátil z Ekvádoru a je všeobecne v dobrom zdravotnom stave.V Ekvádore boli testy dosiaľ pozitívne u 14 osôb a v krajine evidujú ďalších 122 prípadov podozrenia. Potvrdené prípady nákazy už hlásili aj Mexiko, Brazília, Kolumbia, Kostarika a Dominikánska republika.