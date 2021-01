EÚ rokuje o dodávkach vakcín aj s firmami Valneva a Novavax

Brusel 12. januára (TASR) – Európska komisia chce do konca tohto týždňa ukončiť predbežné rozhovory s francúzskou biotechnologickou spoločnosťou Valneva o predbežnom nákupe jej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a je pred uzavretím rokovaní s americkou farmaceutickou spoločnosťou Novavax.Uviedla to šéfka Generálneho riaditeľstva EK pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE) Sandra Gallinová počas utorňajších rokovaní s poslancami Európskeho parlamentu z Výboru pre zdravie.Europoslanci si Gallinovú, ktorá je hlavnou vyjednávačkou EK s farmaceutickými firmami pre nákup vakcín proti COVID-19, predvolali, aby opísala súčasnú situáciu so zabezpečovaním vakcín pre členské krajiny EÚ.Gallinová pripomenula, že farmaceutická spoločnosť AstraZeneca práve požiadala Európsku liekovú agentúru (EMA) o schválenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Na svojom účte na Twitteri uviedla, že po odobrení zo strany EMA je eurokomisia pripravená odobriť licenciu pre AstraZeneca už koncom januára.Generálna riaditeľka DG SANTE tiež zdôraznila, že v priebehu tohto týždňa chce eurokomisia ukončiť rokovania o predbežnom nákupe vakcíny z dielne francúzskej spoločnosti Valneva a spustiť príslušný postup verejného obstarávania. Podľa jej slov EÚ dokončuje rokovania s americkou spoločnosťou Novavax, aby mohla rozšíriť doterajšie portfólio vakcín o ďalšie účinné očkovacie látky.Tlačová agentúra Reuters pripomenula, že predbežné rokovania EK s americkým výrobcom sa skončili 17. decembra a týkajú sa nákupu až 200 miliónov dávok tejto vakcíny.