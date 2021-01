Holandský premiér odsúdil víkendové násilie

Prečítajte si aj: V Holandsku došlo k násilným protestom proti reštrikciám



Na videosnímke horiace mobilné testovacie miesto na ochorenie COVID-19, ktoré podpálili mladíci protestujúci proti sprísneným epidemiologickým opatreniam a novému zákazu vychádzania v meste Urk na severozápade Holandska v nedeľu 25. januára 2021. Foto: TASR/AP

Haag 25. januára (TASR) - Holandskí politici a miestni lídri v pondelok odsúdili výtržníkov, ktorí sa v predchádzajúci deň dostali do potýčok s políciou v približne desiatich mestách po celej krajine. Noc na pondelok bola druhá v poradí, keď už platil zákaz nočného vychádzania z dôvodu šírenia koronavírusu, uviedla agentúra AFP.povedal holandský premiér Mark Rutte.zdôraznil.Najhoršie zasiahnuté násilím bolo južné mesto Eindhoven, kde sa polícia dostala do zrážok so stovkami výtržníkov, ktorí podpálili auto, hádzali do policajtov kamene a petardy, rozbíjali okná a vyrabovali supermarket na železničnej stanici.povedal v nedeľu večer starosta Eindhovenu John Jorritsma. Výtržníkov označil zaa dodal:Vyčíňanie nastalo počas prvého víkendu nového celoštátneho zákazu nočného vychádzania od 21.00 h do 04.30 h, ale starostovia zdôraznili, že násilie nebolo dielom občanov, ktorí sa obávajú o svoje občianskej slobody.povedal v nedeľu večer Hubert Bruls, starosta mesta Nijmegen.Polícia v hlavnom meste Amsterdam zatkla v nedeľu počas výtržností na zakázanej demonštrácii 190 ľudí. Polícia v Eindhovene zadržala najmenej 55 osôb. Jedna žena, ktorá sa nezapájala do výtržností, utrpela zranenie.Vo východoholandskom meste Enschede hádzali výtržníci v sobotu večer kamene do okien nemocnice, mládež v rybárskej dedine Urk podpálila zariadenie na testovanie koronavírusu. Polícia v južnej provincii Limbursko oznámila, že posily z vojenskej polície poslala do dvoch miest.povedala pre holandskú televíziu ministerka pre rozvojovú spoluprácu Sigrid Kaagová.