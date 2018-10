Indonézska armáda oznámila, že asi lokalizovala miesto pádu lietadla

Jakarta 31. októbra (TASR) - Indonézska armáda v stredu oznámila, že pravdepodobne lokalizovala v Jávskom mori miesto, kde sa v pondelok zrútilo lietadlo indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air. Informovala o tom agentúra AP.Náčelník indonézskych ozbrojených síl Hadi Tjahjanto uviedol, že predtým objavili len ľudské pozostatky a trosky stroja, ale nie jeho hlavný trup a čierne skrinky. Miesto, kde by sa mal nachádzať trup lietadla, preskúmajú teraz potápači.Haváriu lietadla, ktoré sa zrútilo približne 13 minút po štarte z medzinárodného letiska v Jakarte, pravdepodobne neprežil nikto z 189 ľudí na palube.Boeing-737 Max 8 s kapacitou 210 cestujúcich smeroval na linke JT610 z Jakarty do mesta Pangkal Pinang, metropoly provincie Bangka-Belitung ležiacej na východnom pobreží ostrova Bangka. Naposledy ho lokalizovali pri meste Karawang v provincii Západná Jáva, potom zmizol z radarov a prerušil sa kontakt s posádkou.Indonézske úrady potvrdili, že lietadlo sa zrútilo do Jávskeho mora neďaleko pobrežia v oblasti, kde má hĺbku 30-35 metrov.Šéf spoločnosti Lion Air uviedol, že pilot krátko po štarte zistil nešpecifikovaný problém a požiadal o povolenie na návrat. Podľa neho malo toto lietadlo technický problém už pri svojom predošlom lete. Problém však vyriešili v súlade s postupmi výrobcu. Indonézsky prezident Joko Widodo nariadil vyšetrovanie nehody.