Islamský štát je stále bezpečnostnou hrozbou pre svet, varuje Godfrey

Washington 30. marca (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) predstavuje naďalej značnú bezpečnostnú hrozbu v Sýrii, Iraku, Európe i Severnej Amerike. Povedal to v pondelok vo Washingtone John Godfrey, osobitný vyslanec pre medzinárodnú koalíciu bojujúcu proti teroristickej skupine IS. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.Od roku 2019, keď bol porazený samozvaný kalifát IS, vytvorený na obsadených územiach v Iraku a Sýrii, zintenzívnili svoju činnosť regionálne odnože a siete tejto organizácie.Godfrey v tejto súvislosti spomenul útok na mesto Palma v Mozambiku, ku ktorému došlo minulý týždeň a zomreli pri ňom desiatky ľudí.poznamenal Godfrey, podľa ktorého treba hlavný dôraz klásť práve na účinný boj proti odnožiam Islamského štátu mimo Sýrie a Iraku.V utorok sa koná virtuálne zasadnutie koalície na boj proti IS, ktorému spolupredsedajú americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a šéfka belgickej diplomacie Sophie Wilmesová. Utorňajšie rokovania sa podľa Godfreyho zamerajú na pretrvávajúce úsilie v boji proti IS v Sýrii a Iraku. Zaoberať sa budú i hrozbou, ktorú IS predstavuje najmä v Afrike, ako aj spôsobmi, ako zaistiť konečnú porážku IS po celom svete.