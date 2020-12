Izraelskí poslanci predbežne schválili návrh na rozpustenie parlamentu

Jeruzalem 2. decembra (TASR) – Izraelskí poslanci v stredu predbežne schválili návrh na rozpustenie izraelského parlamentu (Kneset). Návrh predložený opozíciou získal podporu hlavného koaličného partnera vlády premiéra Benjamina Netanjahua, ktorým je centristický blok Modrá a biela (Kachol lavan) vedený ministrom obrany Bennym Gancom, informovala agentúra AP.Podľa denníka Haarec vzniknutá situácia môže v Izraeli vyústiť do štvrtých parlamentných volieb za dva roky. Návrh však ešte v parlamente čaká niekoľko čítaní.Denník súčasne upozornil, že predčasným voľbám by mohol zabrániť kompromis medzi Netanjahuom a Gancom. Podľa koaličnej dohody má Ganc sa v novembri 2021 vystriedať Netanjahua v premiérskom kresle.Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, v predbežnom hlasovaní poslanci predložený návrh odobrili pomerom hlasov 61 k 54. Arabskí zákonodarcovia z frakcie Jednotná arabská kandidátka, známej v Izraeli pod hebrejským akronymom Ra'am, sa na tomto hlasovaní nezúčastnili.Týmto krokom parlament poskytol iba predbežný súhlas s ukončením spojenectva koaličných strán a s vypísaním nových volieb, ktoré by sa mali konať začiatkom budúceho roka. Návrh teraz poputuje do parlamentného výboru pre legislatívu a potom opäť do pléna, kde pred definitívnym schválením bude musieť prejsť viacerými čítaniami.Očakáva sa, že medzičasom budú Ganc a Netanjahu pokračovať v rokovaniach v snahe zachovať svoje spojenectvo, uzavreté v apríli tohto roku. Podľa dobre informovaných zdrojov je však nepravdepodobné, že by sa dohodli.Pripojením sa k opozícii v stredajšom hlasovaní Gancova strana vyjadrila nespokojnosť s Netanjahuom ako predsedom vlády a obvinila ho, že uprednostňuje svoje osobné záujmy pred záujmami krajiny, konštatovala AP.Netanjahu je totiž súdený za sériu obvinení z korupcie a Ganc navyše tvrdí, že bránil práci vlády v kľúčových záležitostiach vrátane schválenia štátneho rozpočtu. Podľa Ganca toto všetko Netanjahu robil v nádeji, že zastaví alebo zvráti právne kroky, ktoré sa vedú voči nemu.Netanjahu už v utorok jasne deklaroval, že jeho strana Likud bude hlasovať proti návrhu zákona na rozpustenie Knesetu, ktorý predložila opozícia.V dôsledku hlbokých rozporov izraelská vláda ešte stále nepresadila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020. Táto situácia spôsobuje Izraelčanom vážne ťažkosti a škrty v ekonomike, a to v čase, keď miera nezamestnanosti pre koronakrízu stúpla na viac ako 20 percent.Izrael zažil od marca tohto roku dva celoplošné lockdowny, pričom odborníci varujú, že rastúca miera infekčnosti by mohla mať za následok návrat k prísnym obmedzeniam, ktoré boli zrušené len nedávno.Ak nebude rozpočet na rok 2020 schválený do 23. decembra, zákon stanovuje automatické rozpustenie parlamentu a vypísanie nových volieb.