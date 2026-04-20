Izraelský vojak zničil sochu Ježiša v Libanone, armáda ho potrestá
Tel Aviv 20. apríla (TASR) — Izraelské ozbrojené sily (IDF) v noci na pondelok potvrdili pravosť fotografie zachytávajúcej vojaka v južnom Libanone, ako kladivom rozbíja sochu Ježiša Krista, ktorá spadla z dreveného kríža. Na sieti X uviedla, že incident berie mimoriadne vážne a vyšetruje ho. Informoval o tom portál Times of Israel.
Armáda vydala vyhlásenie po tom, čo sa fotografia rozšírila na internete. Uviedla v ňom, že po úvodnom preskúmaní fotografie bolo zistené, že zachytáva vojaka operujúceho v južnom Libanone.
„IDF vnímajú incident s veľkou vážnosťou a zdôrazňujú, že správanie vojaka je úplne v rozpore s hodnotami, ktoré sa od nich očakávajú,“ uviedla armáda.
Incident podľa vyhlásenia vyšetruje Severné veliteľstvo IDF a v súlade so zisteniami budú voči zúčastneným osobám prijaté „primerané opatrenia“. Veliteľstvo tiež pomôže kresťanskej komunite s obnovením sochy.
Fotografia bola zhotovená v kresťanskej dedine Dabal. Vojaci IDF vykonávali v okolí tejto dediny operácie proti hnutiu Hizballáh.
Hizballáh začal útočiť na Izrael 2. marca, krátko po začiatku americko-izraelských útokov na Irán. Izrael spočiatku odpovedal leteckými útokmi na ciele v Libanone, ktoré rozšíril o pozemnú operáciu v južnom Libanone. Konflikt prerušilo desaťdňové prímerie, ktoré začalo platiť o polnoci zo štvrtka na piatok miestneho času. Izraelskí vojaci v južnom Libanone zostali.
