Na lodi Diamond Princess je už 285 nakazených koronavírusom

Tokio 15. februára (TASR) – Na 285 sa v sobotu zvýšil počet prípadov nákazy novým koronavírusom na veľkej výletnej lode Diamond Princess, ktorá je od začiatku februára v karanténe v japonskom prístave Jokohama. Informovala o tom agentúra AFP.Podľa sobotňajšieho oznámenia japonského ministerstva zdravotníctva bolo najnovšie testovaných 217 osôb na palube Diamon Princess. Prítomnosť vírusu sa potvrdila u 67 z nich.Vírusom sa okrem osôb na palube nakazil aj jeden pracovník, dohliadajúci na dodržiavanie karanténnych opatrení. pojené štáty v sobotu oznámili, že chystajú leteckú evakuáciu svojich občanov z lode Diamond Princess. Na palube plavidla je aj približne 380 Američanov, ktorých v nedeľu letecky evakuujú do USA, kde ich umiestnia do karantény. Evakuované budú len osoby bez symptómov ochorenia.Japonské úrady v piatok povolili, aby z lode odišla prvá skupina pasažierov, ktorí mali negatívny test na nový koronavírus. Išlo o 11 osôb vo veku nad 80 rokov, ktoré strávia zvyšok karanténnej doby vo vyčlenených zariadeniach na pevnine.Pasažierov Diamond Princess japonské úrady vyzvali, aby sa zdržiavali vo svojich kabínach a na otvorenú palubu vychádzali iba na krátky čas, a to s rúškami na tvárach a s rukavicami. Medzi osobami na lodi sa nachádza aj jeden Slovák.