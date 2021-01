Jarmyšová: Súdne pojednávanie s Navaľným sa uskutoční ešte dnes

Prečítajte si aj: Opozičného lídra Alexeja Navaľného po prílete do Moskvy zatkla polícia



Moskva 18. januára (TASR) - Súd, ktorý rozhodne o ďalšom osude ruského opozičnému politika Alexeja Navaľného, sa bude konať ešte dnes, oznámila v pondelok na svojom konte na sociálnej sieti Twitter politikova hovorkyňa Kira Jarmyšová.Potvrdila, že Navaľnému, ktorý bol zadržaný v nedeľu v Moskve po návrate z Nemecka, viac ako 14 hodín neumožnili stretnúť sa s jeho advokátmi.Rozhlasová stanica Deutsche Welle, ktorá sa odvolala na politikovho spolupracovníka Iľju Jašina, pritom dodala, že Navaľnyj žiadal o schôdzku s advokátmi ešte v nedeľu, ihneď po svojom zadržaní na moskovskom letisku Šeremeťjevo. Jeho žiadosť bola zamietnutá.Jarmyšová vo svojom tvíte z pondelka spresnila, že advokátom Oľge Michajlovovej a Vadimovi Kobzevovi v pondelok pred poludním, po dlhom čakaní na ulici, umožnili vstup do budovy polície a vyhradili im miestnosť, kde majú čakať na dodanie spisu v kauze, pre ktorú bol v nedeľu zadržaný. Neskôr Kobzev uviedol, že Michajlovovú už k Navaľnému pustili.Ako v nedeľu informovala tlačová služba moskovskej pobočky Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), Navaľnyj bol zadržaný po prílete do Moskvy pre vyhýbanie sa povinnosti hlásiť sa na väzenskej inšpekcii, ako mu to ukladajú podmienky stanovené súdom v rámci podmienečného trestu.Navaľnyj, ktorý bol odsúdený na podmienečný trest v kauze Yves Rocher, je od 29. decembra 2020 na zozname hľadaných osôb za opakované porušovanie pravidiel vyplývajúcich zo svojho trestu, informovala AFP.Navaľnyj sa v nedeľu (17. januára) vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa po pokuse o otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok podrobil liečbe. Zadržali ho pri pasovej kontrole na letisku Šeremeťjevo, odkiaľ ho predviedli na policajné oddelenie v moskovskej štvrti Chimki.Lietadlo, ktorým Navaľnyj cestoval, malo pôvodne pristáť na moskovskom letisku Vnukovo. Politikov štáb vyzval jeho priaznivcov, aby ho na letisko prišli privítať. Pri Vnukove sa tak zišlo asi 2000 ľudí.