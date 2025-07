JÚN V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca

Bratislava/Praha 1. júla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.4. júna - Česko a Holandsko sa zhodujú na tom, že Ukrajina patrí medzi základné piliere európskej bezpečnosti a výsledok vojny ovplyvní kontinent na ďalšie desaťročia. Po stretnutí českého prezidentského páru s holandským kráľom Viliamom-Alexandrom a jeho manželkou kráľovnou Maximou v Prahe to vyhlásil český prezident Petr Pavel. ČR naposledy privítala holandskú kráľovnú v roku 1994., informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.- Česko podpísalo zmluvu s juhokórejskou firmou Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) o dostavbe jadrovej elektrárne Dukovany. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, ako český Najvyšší správny súd (NSS) zrušil predbežné opatrenie, ktoré podpísanie zmluvy zakazovalo.5. júna - Minister spravodlivosti v demisii Pavel Blažek sa koalícii aj opozícii ospravedlnil za bitcoinovú kauzu. Nikdy by mu podľa jeho slov nenapadlo, že darovacia zmluva môže vyvolať nielen politickú, ale aj spoločenskú krízu. Pri rozhodovaní o prijatí daru pre ministerstvo bol vraj zaslepený tým, že by mohol získať peniaze na potrebné veci v rezorte spravodlivosti a nedomyslel reputačnú a etickú stránku. Blažek rezignoval pre prijatie bitcoinov od muža odsúdeného za prevádzkovanie online trhoviska s drogami.10. júna - Poslankyňa ODS Eva Decroix sa stala novou českou ministerkou spravodlivosti. Do funkcie ju na Pražskom hrade vymenoval prezident Petr Pavel. Decroix sa chce zasadiť o to, aby bola bitcoinová kauza dôkladne prešetrená.11. júna - Praha si v rámci tohtoročnej letnej kampane na podporu cestovného ruchu pripravila digitálnu hru Playing Prague. Hráči v nej budujú pražské dominanty a dozvedia sa viac o osobnostiach spojených s hlavným mestom. Cieľom je okrem podpory turizmu lákať zahraničné talenty a motivovať mladých, aby sem prišli študovať. Každá úroveň hry je zameraná na inú štvrť, hráči sa stretnú s osobnosťami ako Mozart, Kafka či Čáslavská a formou zábavnej interakcie sa dozvedia viac o kultúrnom bohatstve mesta.14. júna - Planetárium Praha sa v sobotu po dvoch rokoch rekonštrukcií znovu otvorilo pre verejnosť. Výsledkom modernizácie je plne digitálne LED planetárium s najväčšou LED kopulou svojho druhu na svete. Kupola so šírkou 22 metrov je vybavená 45 miliónmi LED diód na vytváranie obrazov hviezdnej oblohy.16. júna - Takmer po štyroch mesiacoch od havárie vlaku prevážajúceho cisterny s toxickým benzénom sa na trať medzi Hranicami na Morave a Valašským Meziříčím vrátila vlaková doprava vrátane medzinárodnej. Bez nutnosti prestupovať na autobus tak už môžu jazdiť aj cestujúci z Prahy do Púchova a naopak.18. júna - Vláda premiéra Petra Fialu ustála už štvrté hlasovanie o vyslovení nedôvery. Po celodennom rokovaní poslanci odmietli návrh, ktorý iniciovalo opozičné hnutie ANO. Za pád vlády hlasovalo 94 poslancov ANO, SPD a Pirátov, potrebných bolo 101 hlasov. Najväčšie opozičné hnutie hlasovanie o nedôvere iniciovalo pre tzv. bitcoinovú kauzu.20. júna - Automobilka Tatra Trucks ohlásila najväčší investičný program vo svojej histórii. Do modernizácie plánuje v najbližších piatich rokoch investovať 7,3 miliardy Kč (294,12 milióna eur). Cieľom je zvýšiť výrobnú kapacitu až na 3000 vozidiel ročne a posilniť konkurencieschopnosť vo svete.23. júna - Vrchný súd v Prahe zrušil v celom rozsahu oslobodzujúci rozsudok mestského súdu v kauze Farmy Čapí hnízdo, v ktorejú figuruje český expremiér Andrej Babiš a česká europoslankyňa Jana Nagyová. Prípad prvostupňovému súdu vrátil k novému rozhodnutiu. Predsedníčka súdneho senátu v odôvodnení rozsudku kritizovala procesný a vecný prístup mestského súdu. Jeho opakovaný oslobodzujúci rozsudok vlani vo februári bol podľa nej prekvapivý.25. júna - Za nového generálneho riaditeľa Českej televízie zvolili jej doterajširho obchodného riaditeľa Hyneka Chudáreka. Od členov Rady ČT dostal v poslednom kole 13 hlasov. Zvoliť sa ho však podarilo až po stiahnutí sa jeho súpera - programového riaditeľa televízie Milana Fridricha, ktorý odblokoval patovú situáciu, keď ani jeden z kandidátov nebol schopný získať potrebných desať hlasov.28. júna - Žiadne nehnuteľnosti nedokázali v Česku v dlhodobom meradle zhodnotiť peniaze lepšie ako pozemky. Ich ceny za uplynulých 15 rokov rástli prakticky bez prestávky. Prekonali aj tempo, akým za rovnaké obdobie zdraželi byty. Podľa ČSOB Indexu bývania vzrástli ceny pozemkov od roku 2010 o 319,4 %. Podľa ponukových cien z najväčšieho inzertného webu pozemky v okolí Prahy dosahujú v priemere 7900 Kč (319,22 eura) za štvorcový meter (m2), v okolí Brna 5900 Kč/m2.