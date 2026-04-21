< sekcia Zahraničie
Kac: Izrael vyvíja tlak na odzbrojenie Hizballáhu
Izrael uskutočnil letecké údery vo viacerých častiach Libanonu a vtrhol na juh krajiny po tom, ako sa Hizballáh 2. marca zapojil do vojny na Blízkom východe, aby podporil svojho spojenca Irán.
Autor TASR
Tel Aviv 21. apríla (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok uviedol, že operáciou v Libanone chce Tel Aviv odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Hlavným cieľom operácie v Libanone je odzbrojiť Hizballáh a odstrániť hrozbu pre severné obce (Izraela) prostredníctvom kombinácie vojenských a diplomatických opatrení,“ povedal Kac počas slávnosti pri príležitosti izraelského národného dňa pamiatky padlých vojakov a obetí terorizmu.
„Budeme postupovať rovnako aj v prípade paľby s ďalekou trajektóriou (smerom na Izrael) z oblasti severnej od rieky Lítání a z celého Libanonu,“ dodal s odkazom na vodný tok, ktorý preteká južným Libanonom a pod ktorým Izrael nechce žiadnu prítomnosť militantného hnutia.
Aj keď v piatok nadobudlo platnosť 10-dňové prímerie medzi Tel Avivom a Bejrútom, izraelské jednotky sú stále prítomné a aktívne bojujú proti militantom Hizballáhu na juhu susednej krajiny, pričom Kac v nedeľu uviedol, že vojaci použijú „plnú silu“, ak budú ohrození.
