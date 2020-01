Haváriu lietadla v Kazachstane z konca roka mohla zapríčiniť námraza

Nur-Sultan 10. januára (TASR) - Haváriu dopravného lietadla kazašských aerolínii, ktoré 27. decembra havarovalo neďaleko Alma-Aty, mohla zapríčiniť námraza na krídlach stroja. Oznámila to v piatok štátna vyšetrovacia komisia, ktorej zistenia cituje agentúra AFP.Pri nehode lietadla typu Fokker 100 aerolínií Bek Air prišlo o život 12 ľudí a približne 50 utrpelo zranenia. na palube sa celkovo nachádzalo 93 cestujúcich a päť členov posádky.Väčšina zo zranených vyviazla bez vážnejšej fyzickej ujmy. V nemocniciach stále zostáva 21 ľudí.Podľa piatkového vyjadrenia kazašského vicepremiéra Romana Skljara neboli pred letom podniknuté dostatočné preventívne opatrenia proti tvoreniu námrazy na povrchu lietadla.Ako uviedol, rozmrazovacia kvapalina bola aplikovaná len na časť stroja. "," vyhlásil Skljar, ktorý vedie komisiu na vyšetrenie príčin nešťastia.Členovia komisie preto považujú za najpravdepodobnejšiu príčinu nehody tvorenie námrazy na krídlach lietadla.Záznamy komunikácie z pilotnej kabíny tiež podľa Skljara odhalili, že krátko pred nehodou došlo k sporu medzi oboma pilotmi.Podľa kazašského vicepremiéra sa v súvislosti s haváriou začalo vyšetrovanie podozrení z korupcie. Preskúmať sa má skutočnosť, ako mohla byť schválená výstavba obytných budov na pozemkoch v blízkosti letiska, kde sa lietadlo zrútilo.Dvojmotorové prúdové lietadlo Fokker 100, smerujúce z medzinárodného letiska v Alma-Ate do kazašskej metropoly Nur-Sultan, narazilo krátko po štarte do betónového plotu a dvojposchodovej budovy. Podľa očitých svedkov bola v tom čase na letisku hustá hmla. Kazašské úrady po nehode úplne pozastavili lety miestnej spoločnosti Bek Air.