Kontajnerovú loď uviaznutú v Suezskom prieplave stále nevyslobodili

Prečítajte si aj: Blokáda Suezského prieplavu môže svetový obchod stáť miliardy dolárov

Nákladná loď Ever Green, ktorá uviazla na plytčine v Suezskom prieplave pri egyptskom meste Suez 26. marca 2021, vyčnieva z kanála na mieste nehody. Foto: TASR/AP

Káhira 26. marca (TASR) - Obrovskú kontajnerovú loď Ever Given, ktorá od utorka blokuje Suezský prieplav, sa ani v piatok nepodarilo uvoľniť. Informovala o tom agentúra AFP.Loď je priečne zakliesnená v Suezskom prieplave a blokuje tak premávku v oboch smeroch na jednej z najrušnejších námorných trás na svete. Na vyslobodenie lode Ever Given čaká najmenej 150 lodí, a to v blízkosti prístavu Port Said v Stredozemnom mori, prístavu Port Suez v Červenom mori i tých, ktoré už uviazli v systéme kanálov prieplavu.Loď prevádzkuje taiwanská spoločnosť Evergreen Marine. Majiteľom lode je však japonská lodná spoločnosť Shoei Kisen KK. Jej predstavitelia podľa televízie CNN v piatok vyjadrili nádej, že ich loď znovu vypláva do soboty rána SEČ.CNN však upozornila, že toto stanovisko výkonného riaditeľa spoločnosti Shoei Kisen KK Tošijakiho Fudžiwaru je v rozpore s názormi odborníkov na lodnú dopravu, ktorí sú presvedčení, že vyslobodenie plavidla s hmotnosťou 224.000 ton môže trvať niekoľko dní alebo dokonca týždňov.Fudžiwara v diskusii o možných nárokoch na náhradu škody uviedol, že jehoDodal, že urovnanie celej záležitosti môže trvať aj niekoľko rokov.Podľa spoločnosti spravujúcej Suezský prieplav (SCA) je na vyslobodenie lode potrebné z brehov prieplavu odstrániť až 20.000 metrov kubických piesku.Podľa Petera Berdowského, generálneho riaditeľa spoločnosti Boskalis, plavidlouviedol Berdowski vo štvrtok v rozhovore pre holandskú televíziu.Boskalis je sesterskou spoločnosťou firmy Smit Salvage. Je to jedna z firiem usilujúcich sa o vyslobodenie lode Ever Given, dodala televízia CNN.