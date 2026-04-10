Kosniak-Kamysz: Poľsko očakáva posilnenie vojsk USA na svojom území
Autor TASR
Varšava 10. apríla (TASR) - Poľsko očakáva posilnenie prítomnosti amerických vojsk na svojom území bez ohľadu na vývoj situácie na Blízkom východe, povedal v piatok minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v rozhovore pre denník Rzeczpospolita. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Minister reagoval na úvahy o možných presunoch amerických síl v Európe v súvislosti s postojom prezidenta Donalda Trumpa k podpore spojencov. Zdôraznil, že Poľsko dlhodobo rokuje so Spojenými štátmi o zachovaní a aj posilnení ich vojenskej prítomnosti na východnom krídle NATO. „Počítame so zväčšením prítomnosti amerických vojsk v Poľsku bez ohľadu na situáciu na Blízkom východe,“ uviedol. Tieto snahy podľa neho nesúvisia s aktuálnym dianím a prebiehajú už niekoľko mesiacov.
V súvislosti s úvahami o možnom odchode USA z NATO zdôraznil význam spolupráce. „Bez USA niet NATO, ale vojenská sila a moc Ameriky tiež nie je bez jej členstva v NATO,“ povedal s tým, že takéto scenáre považuje za prehnané.
Poukázal aj na úlohu európskeho programu SAFE pri modernizácii ozbrojených síl. Časť poľských projektov sa už realizuje a po získaní podpory z EÚ sa ich financovanie upraví, ďalšie čakajú na dohodu s Európskou komisiou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
