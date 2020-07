Kritika prezidenta Číny obvinili z korupcie a vylúčili zo strany

Peking 24. júla (TASR) - Čínska vládnuca komunistická strana vylúčila zo svojich radov bývalého šéfa štátnej realitnej spoločnosti Žen Č'-čchianga, ktorý verejne kritizoval prezidenta Si Ťin-pchinga za jeho riešenie pandémie nového koronavírusu, a bude trestne stíhaný pre obvinenia z korupcie. Informáciu zverejnila v piatok samotná komunistická strana, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Žen, ktorý sa stal známym otvorenými vyjadreniami o cenzúre a ďalších citlivých témach, zmizol z očí verejnosti v marci po tom, čo na internete zverejnil komentár - obvinil v ňom prezidenta Si Ťin-pchinga zo zlého zvládania nákazy, ktorá sa začala vlani v decembri v stredočínskom meste Wu-chan.



Realitný magnát Žen (69) je obvinený z korupcie, sprenevery, bratia úplatkov a zneužívania funkcie v štátom vlastnenej spoločnosti Huayuan Group. Na svojej webovej stránke to uviedla Disciplinárna inšpekčná komisia okresu Si-čcheng v Pekingu.



Bývalý šéf spoločnosti Huayuan Group a zástupca tajomníka komunistickej strany v tejto firme bol vylúčený z vládnucej strany a jeho prípad odovzdali prokuratúre, oznámila strana. Ďalšie podrobnosti neboli zverejnené.



Si Ťin-pching, ktorý sa stal lídrom komunistickej strany v roku 2012, potláča kritiku, sprísňuje cenzúru a tvrdo zasahuje proti neoficiálnym organizáciám. Uväznené boli už desiatky novinárov, zamestnancov podnikov, aktivistov za ľudské práva a ďalších ľudí.



V komentári, ktorý sa šíril na sociálnych sieťach, Žen kritizoval videokonferenciu z 23. februára so 170.000 predstaviteľmi na začiatku pandémie, kde Si Ťin-pching oznámil nariadenia proti šíreniu nákazy.



Magnát v komentári nespomenul prezidentovo meno, ale uviedol, že "tam nestál ako cisár predvádzajúci svoje nové šaty, ale ako šašo, ktorý si šaty vyzliekol a tvrdil, že je cisár".



Žen kritizoval propagandu, ktorá vykresľuje Si Ťin-pchinga a ďalších lídrov ako záchrancov Číny pred infekciou koronavírusom bez akejkoľvek zmienky, kde sa začala, či o prípadných chybách vrátane zadržiavania informácií na začiatku nákazy.



"Ľudia neboli na konferencii svedkami žiadnej kritiky. Pravda sa nevyšetrila a neodhalila," napísal Žen. Vyplýva to z kópie zverejnenej webovou stránkou v Kalifornii s názvom China Digital Times. "Nikto to nepreveroval ani neprevzal zodpovednosť. Ale snažili sa pravdu zakryť všetkými druhmi veľkých úspechov," dodal autor.