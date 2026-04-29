Kyjev uvalil sankcie na únoscov ukrajinských detí
Medzi tieto sankcionované osoby patria funkcionári ruského štátneho systému, kolaboranti na dočasne okupovanom území a propagandisti.
Autor TASR
Kyjev 29. apríla (TASR) - Ukrajina prijala ďalšie sankcie proti ruským subjektom údajne zapojeným do únosov ukrajinských detí a proti lodiam ruskej tieňovej flotily. Na sociálnych sieťach to v stredu oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR.
Vo svojom príspevku Zelenskyj spresnil, že prvý sankčný zoznam zahŕňa osoby, ktoré pracujú na odvlečení ukrajinských detí z dočasne okupovaných území Ukrajiny, zničení ich identity a ich skrývaní pred rodinami a pred Ukrajinou.
Medzi tieto sankcionované osoby patria funkcionári ruského štátneho systému, kolaboranti na dočasne okupovanom území a propagandisti, doplnil Zelenskyj.
Druhý sankčný zoznam obsahuje 23 plavidiel, ktoré Moskva používa na vývoz ropy. Na časť tohto zoznamu už boli uplatnené aj sankcie západných partnerov Ukrajiny. Zelenskyj doplnil, že Ukrajina sa usiluje o synchronizáciu sankčných režimov – sankcií uvalených Ukrajinou a sankcií prijatých v partnerských jurisdikciách.
Zelenskyj avizoval, že Ukrajina pripravuje ďalší balík protiruských sankcií, ktorý bude podľa jeho slov mimoriadne dôležitý.
