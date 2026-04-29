< sekcia Zahraničie
Libanon: Izrael aj Hizballáh napriek prímeriu pokračujú v útokoch
Izrael útočil v meste Bin Džubajl, ktoré sa považuje za baštu Hizablláhu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút 29. apríla (TASR) - Izrael aj libanonské militantné hnutie Hizballáh v stredu pokračovali vo vzájomných útokoch, a to napriek tomu, že prímerie je naďalej v platnosti. Libanonská agentúra NNA po nočnom vzdušnom útoku Izraela hlási piatich mŕtvych na juhu krajiny. Zahynuli aj dvaja vojaci libanonskej armády. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
Izrael útočil v meste Bin Džubajl, ktoré sa považuje za baštu Hizablláhu. NNA však odtiaľ nehlási obete ani zranených. Ozbrojené sily Izraela zostrelili viacero dronov vypustených Hizballáhom.
K vzájomným útokom došlo po tom, čo izraelská armáda v utorok večer informovala, že v južnom Libanone po útoku dronu zahynul zamestnanec firmy poskytujúcej služby izraelskému ministerstvu obrany. Hizballáh sa k jeho zabitiu priznal, pričom uviedol, že cielil na izraelský buldozér, ktorý tam búral domy.
Izrael tvrdí, že všetky domy v dedinách v blízkosti hraníc v južnom Libanone musia byť zničené. Podľa vlastných slov sa tak snaží zabrániť Hizballáhu v používaní týchto budov na útoky na Izrael. Kritici argumentujú, že systematické ničenie celých dedín predstavuje vojnový zločin.
Izrael útočil v meste Bin Džubajl, ktoré sa považuje za baštu Hizablláhu. NNA však odtiaľ nehlási obete ani zranených. Ozbrojené sily Izraela zostrelili viacero dronov vypustených Hizballáhom.
K vzájomným útokom došlo po tom, čo izraelská armáda v utorok večer informovala, že v južnom Libanone po útoku dronu zahynul zamestnanec firmy poskytujúcej služby izraelskému ministerstvu obrany. Hizballáh sa k jeho zabitiu priznal, pričom uviedol, že cielil na izraelský buldozér, ktorý tam búral domy.
Izrael tvrdí, že všetky domy v dedinách v blízkosti hraníc v južnom Libanone musia byť zničené. Podľa vlastných slov sa tak snaží zabrániť Hizballáhu v používaní týchto budov na útoky na Izrael. Kritici argumentujú, že systematické ničenie celých dedín predstavuje vojnový zločin.