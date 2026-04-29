Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
< sekcia Zahraničie

Libanon: Izrael aj Hizballáh napriek prímeriu pokračujú v útokoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Izrael útočil v meste Bin Džubajl, ktoré sa považuje za baštu Hizablláhu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút 29. apríla (TASR) - Izrael aj libanonské militantné hnutie Hizballáh v stredu pokračovali vo vzájomných útokoch, a to napriek tomu, že prímerie je naďalej v platnosti. Libanonská agentúra NNA po nočnom vzdušnom útoku Izraela hlási piatich mŕtvych na juhu krajiny. Zahynuli aj dvaja vojaci libanonskej armády. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.

Izrael útočil v meste Bin Džubajl, ktoré sa považuje za baštu Hizablláhu. NNA však odtiaľ nehlási obete ani zranených. Ozbrojené sily Izraela zostrelili viacero dronov vypustených Hizballáhom.

K vzájomným útokom došlo po tom, čo izraelská armáda v utorok večer informovala, že v južnom Libanone po útoku dronu zahynul zamestnanec firmy poskytujúcej služby izraelskému ministerstvu obrany. Hizballáh sa k jeho zabitiu priznal, pričom uviedol, že cielil na izraelský buldozér, ktorý tam búral domy.

Izrael tvrdí, že všetky domy v dedinách v blízkosti hraníc v južnom Libanone musia byť zničené. Podľa vlastných slov sa tak snaží zabrániť Hizballáhu v používaní týchto budov na útoky na Izrael. Kritici argumentujú, že systematické ničenie celých dedín predstavuje vojnový zločin.
Neprehliadnite

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne