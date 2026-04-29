Streda 29. apríl 2026
Libanon: Izrael musí pred začatím rokovaní plne dodržiavať prímerie

Na snímke libanonský prezident Džúzíf Awn. Foto: TASR/AP

Dohodu o začatí priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom oznámili Spojené štáty po stretnutí ich veľvyslancov, ktoré sa uskutočnilo 14. apríla vo Washingtone.

Autor TASR
Bejrút 29. apríla (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v stredu vyhlásil, že Izrael musí najprv plne dodržiavať prímerie, až potom sa môžu začať priame rokovania s Libanonom. Bejrút teraz čaká, kým Spojené štáty stanovia termín plánovaných rozhovorov. Na základe správy agentúry AFP o tom informuje TASR.

Izrael musí najprv v plnej miere dodržiavať prímerie, aby bolo možné prejsť k rokovaniam... Izraelské útoky nemôžu pokračovať tak, ako doteraz,“ uviedol libanonský prezident vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.

Dohodu o začatí priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom oznámili Spojené štáty po stretnutí ich veľvyslancov, ktoré sa uskutočnilo 14. apríla vo Washingtone. O dva dni neskôr vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré sa malo pôvodne vypršať v nedeľu, medzičasom však bolo predĺžené o tri týždne - do polovice mája.

Za uplynulé desaťročia išlo o prvé priame rozhovory medzi oboma krajinami, ktoré sa vzájomne neuznávajú. Izrael a Libanon nemajú oficiálne diplomatické vzťahy a od vzniku štátu židovského štátu sú formálne v stave trvalého konfliktu.

Libanonská vláda dúfa, že plánované rokovania s Izraelom pripravia pôdu pre trvalé ukončenie vojny, ktorá sa začala, keď Hizballáh 2. marca - dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán z konca februára - začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.

Hoci sa počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom počas prímeria výrazne znížil, obe strany v nich pokračujú a vzájomne sa obviňujú z jeho porušovania. Izrael navyše vyslal svoje pozemné jednotky na juh Libanonu s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu, v rámci ktorej ničí pohraničné dediny.

Awn v pondelok podľa agentúry AFP deklaroval, že cieľom priamych rozhovorov je okrem zastavenia vojny aj dosiahnuť stiahnutie izraelských jednotiek z juhu Libanonu, umožniť návrat vysídlených osôb, vyznačiť hranice a ukončiť „stav nepriateľstva“ s Izraelom. Izrael zase dlhodobo vyzýva na odzbrojenie Hizballáhu.
