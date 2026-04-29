< sekcia Zahraničie
Ľudovci sa v Španielsku opäť spojili s krajnou pravicou
Výsledky spolupráce PP a Vox budú pravdepodobne pozorne sledované aj v súvislosti s voľbami do celoštátneho parlamentu.
Autor TASR
Madrid 29. apríla (TASR) — Španielska opozičná konzervatívna Ľudová strana (PP) sa v stredu spojila s krajne pravicovou stranou Vox, čím si zaistila znovuzvolenie svojho kandidáta Jorgeho Azcóna za predsedu vlády autonómneho spoločenstva Aragónsko. Ako informovala agentúra AFP, ide o najnovšiu alianciu týchto strán pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.
PP síce vo februári v Aragónsku zvíťazila v regionálnych voľbách, v ktorých porazila socialistov španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, v regionálnom parlamente však nezískala väčšinu mandátov. Aby PP mohla zostavovať aragónsku vládu, musela si hľadať spojencov a rozhodla sa rokovať so stranou Vox. Podobná situácia nastala minulý týždeň aj v regióne Extremadura.
Sánchez v stredu v parlamente v Madride v reakcii na spojenectvo PP a Vox v Aragónsku vyhlásil, že dohody medzi týmito stranami v regiónoch nepredstavujú nič iné, ako „xenofóbiu, rasizmus, segregáciu a konfrontáciu“.
Výsledky spolupráce PP a Vox budú pravdepodobne pozorne sledované aj v súvislosti s voľbami do celoštátneho parlamentu, ktoré musí Sánchez vyhlásiť najneskôr do polovice roka 2027. Podľa väčšiny prieskumov verejnej mienky by v nich zvíťazila PP, no v čoraz viac rozdrobenom španielskom parlamente by na zostavenie vlády pravdepodobne potrebovala podporu strany Vox.
Tá pritom v roku 2024 vystúpila z vlád piatich regiónov, kde vládla spolu s PP. Ako dôvod odchodu z koalícií uviedla spor o rozdeľovanie neplnoletých migrantov bez sprievodu.
Medzičasom však tieto politické strany svoje spory na regionálnej úrovni do veľkej miery urovnali a pokračujú v rokovaniach o spojenectve aj v regióne Kastília a León, kde PP tiež potrebuje Vox na získanie väčšiny.
