Magyar chce zrušiť Úrad na ochranu suverenity
Autor TASR
Budapešť 29. apríla (TASR) - Dezignovaný maďarský premiér Péter Magyar v stredu oznámil, že jeho vláda po nástupe do funkcie zruší Úrad na ochranu suverenity, ktorý bol podľa neho využívaný na politické účely. Štát vďaka tomu ušetrí ročne šesť miliárd forintov (približne 16 miliónov eur), uviedol Magyar podľa agentúry MTI. Informuje o tom TASR.
Úrad na ochranu suverenity zriadila končiaca vláda premiéra Viktora Orbána na základe zákona z decembra 2023. Jeho deklarovanou úlohou je vyšetrovať konkrétne činnosti vykonávané v záujme iného štátu alebo zahraničného orgánu, organizácie alebo fyzickej osoby, ak je pravdepodobné, že porušujú alebo ohrozujú suverenitu Maďarska.
„Bezodkladne zrušíme tento fiktívny úrad na ochranu suverenity, ktorý slúži ako politický obušok a výdajňa peňazí,“ vyhlásil Magyar.
Budúci maďarský premiér sa o kritizovanom úrade zmienil viackrát aj v minulosti. Pri jednej príležitosti vlani povedal, že v prípade volebného víťazstva jeho strany Tisza by nová vláda „posypala jeho miesto soľou“, pripomenula agentúra MTI.
Šéf úradu Tamás Lánczi v reakcii na Magyarovo oznámenie na sieti Facebook napísal, že jeho zrušením „nezmiznú javy, ktoré odhalil“. V tejto súvislosti vyhlásil, že „zahraničné politické vplyvy a pokusy vnútiť maďarskej vláde a spoločnosti cudziu vôľu tu zostanú“.
