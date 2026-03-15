Magyar: Sme súčasťou Západu, EÚ a NATO. Dav skandoval „Rusi domov!“
Budapešť 15. marca (TASR) — Mnohí z predkov Maďarov padli za slobodu vlasti, preto treba povedať, že vlasť Maďarov je súčasťou Západu, európskeho spoločenstva a súčasťou NATO. Uviedol to v nedeľu v prejave na preplnenom budapeštianskom Námestí hrdinov pri príležitosti osláv štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 - 1849 predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar. V reakcii na jeho slová dav skandoval „Rusi domov“, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar poznamenal, že revolučný rok 1848 bol o tom, či „byť otrokmi alebo byť slobodnými, či byť ovládaní inými alebo byť ovládaní mocou. Či byť poddanými alebo občanmi“. Dodal, že sloboda je právom každého.
„Sme Maďari, odmietame vojnu, odmietame podnecovanie a naučili sme sa, že nič netrvá večne. My Maďari sa nebojíme!“ zdôraznil Magyar a dodal, že 12. apríl, deň parlamentných volieb, bude začiatkom pozdvihnutia maďarského národa.
Predseda strany TISZA opakovane vyhlásil, že jeho vláda odblokuje fondy Európskej únie určené Maďarsku, zavedie spravodlivý daňový systém a majetkovú daň pre milionárov, bude rozvíjať zdravotníctvo, potlačí korupciu a naštartuje maďarskú ekonomiku.
Magyar zdôraznil, že vláda zostavená stranou TISZA zruší existujúci Úrad suverenity, ktorý je podľa jeho slov riadený z Moskvy, a namiesto neho zriadi národný úrad na získanie rozkradnutého štátneho majetku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
