MÁJ V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša májový výberový prehľad udalostí v Česku.
Autor TASR
Bratislava/Praha 1. júna (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša májový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.
2. mája - Strana Motoristi sebe si neuvedomuje, že jej nominanti už majú vládne funkcie, čomu by mali prispôsobiť aj svoj štýl komunikácie. Uviedol to český premiér Andrej Babiš ohľadom slov splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal Filipa Turka na adresu úradníkov. Ten čelil kritike za svoje výroky, že na rezortoch, ktoré vedú ministri za Motoristov, je plno „progresivistických, ľavicových, niekedy zelených, niekedy rôznych iných parazitov“ a strana sa ich rozhodla „postupne deratizovať“.
3. mája - České kúpele prichádzajú o desiatky miliónov korún pre výpadok klientov z arabských krajín, ktorí pre vojnu na Blízkom východe tentoraz neprišli. Zatiaľ čo Česi strávia v kúpeľoch zhruba mesiac, arabskí pacienti pol roka. Okrem toho každého z nich sprevádza až desať ďalších ľudí.
4. mája - Niekdajšia poradkyňa Andreja Babiša Jana Nagyová dostala na Mestskom súde v Prahe trojročný podmienečný trest a polmiliónovú pokutu za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie. Podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Farma Čapí hnízdo, europoslankyňa Jana Nagyová figuruje v kauze, v ktorej prerušili trestné stíhanie českého premiéra, keďže má poslaneckú imunitu. Rozsudok nie je právoplatný.
9. mája - Rastúce ceny nehnuteľností menia v Česku predstavy o bývaní. Údaje developerov, maklérov aj niektorých bánk ukazujú, že Česi stále častejšie kupujú menšie byty. Okrem toho pribúda tých, ktorí majú záujem o mikrobyty, teda nehnuteľnosti s rozlohou zhruba 20 štvorcových metrov (m2). Starší pražský byt s rozlohou 30 m2 stojí v priemere zhruba 5,5 milióna Kč (226.300 eur).
11. mája - Premiér Babiš označil udalosti okolo pražského futbalového derby Slavia - Sparta za hanbu a zlyhanie. Po rokovaní vlády zdôraznil, že musí dôjsť k zásadnej zmene. Česká polícia začala vyšetrovanie niekoľko trestných činov z konca zápasu, keď nastali masívne výtržnosti a došlo aj k napadnutiu hráčov.
17. mája - Odborníkom sa podarilo úspešne vybrať lebku svätej Zdislavy z betónu bez toho, aby bola poškodená. Do betónu ju zalial 35-ročný muž, ktorého obvinili z jej krádeže z baziliky v Jablonnom v Podještědí. Zlodej do baziliky prišiel v čase, keď bol pre prípravu bohoslužby vypnutý alarm a na mieste bol len jeden kňaz. Podľa vlastných slov nesúhlasil s vystavovaním relikvie svätej Zdislavy a údajne ju chcel súkromne pochovať.
- Automobilkám v Česku sa darí, keď z výrobných liniek zišlo od začiatku roka do konca apríla vyše 525.000 vozidiel. To je o takmer desatinu viac než vlani. Dve z piatich nových áut mali elektrický alebo hybridný pohon.
20. mája - Česko nepripustí, aby Európska únia uvalila na Izrael ďalšie obchodné sankcie, nepripustí ani zmrazenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom. Po rokovaní s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom v Prahe to vyhlásil šéf českej diplomacie Petr Macinka. Dodal, že si nevie predstaviť nič, čo by Česko mohlo presvedčiť, aby pozíciu zmenilo.
25. mája - Česká vláda schválila súbor opatrení označených ako bezpečnostná novela. Návrh v mnohých oblastiach nastavuje prísnejšie podmienky v snahe zjednotiť povinnosti ukrajinských utečencov a Čechov, či zamedziť takzvanej dávkovej turistike. Štát chce lepšiu kontrolu nad tým, či osoby s dočasnou ochranou spĺňajú podmienky, aby dávky mohli získať.
26. mája - Eurojackpot v hodnote takmer 120 miliónov eur (2,91 miliardy českých korún) vyhral tipujúci z Česka. V lotérii sa sa konajú dve žrebovania za týždeň, šanca na výhru jackpotu je jedna k 140 miliónom. Doterajší rekord z roku 2015 predstavoval sumu 2,466 miliardy korún.
28. mája - Česko by podľa ministra Petra Macinku mohlo od Spojených štátov získať technológie a know-how na výrobu určitých amerických zbraní a tak pomôcť zvýšiť americkú zbrojnú kapacitu.
30. mája - Nedostatočná ponuka domov a bytov v Česku ženie ich ceny na nové rekordy. Podľa údajov ČSOB Indexu bývania vzrástla cena bytov v 1. štvrťroku medziročne o 12,5 % a v prípade rodinných domov sa ceny zvýšili o 9,1 %. Rýchlo zdražujú aj stavebné pozemky. Priemerný byt v Českej republike predával v 1. kvartáli za 5,3 milióna Kč (218.269 eur) a priemerný dom za 6,9 milióna Kč.
- Česká vláda sa podľa premiéra Babiša už nebude zaoberať návrhom zákona o verejnoprávnych médiách od ministra kultúry Ota Klempířa a na zmenu financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) využije úpravu súčasného zákona. Klempíř predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chcel od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by Česká televízia aj Český rozhlas dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov.
31. mája - Česko tento rok pravdepodobne nesplní záväzok dvoch percent HDP na obranu, povedal v rozhovore pre Financial Times premiér Andrej Babiš. Zároveň tvrdí, že má „výhodu“ v tom, že patrí medzi posledných lídrov v regióne, ktorí otvorene podporujú amerického prezidenta Donalda Trumpa. Premiér v rozhovore zároveň ostro kritizoval inštitúcie Európskej únie za to, že politikou dekarbonizácie tlačia európsku ekonomiku do priepasti.
