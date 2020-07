Takmer tri stovky vojakov sa na Lešti pripravujú na misiu na Cypre

Lešť 18. júla (TASR) - V priestoroch Centra výcviku (CV) Lešť sa v týchto dňoch pripravuje 271 profesionálnych vojakov na nasadenie do misie UNFICYP na Cypre. Prví z nich by mali vystriedať svojich kolegov na misii v septembri a decembri tohto roka, ďalší budú súčasťou rotácií v marci a v júli na budúci rok. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.Cieľom výcviku, ktorý sa tam realizuje od 13. do 19. júla, je získanie praktických vojenských zručností súvisiacich s plnením úloh misie. Ide napríklad o výcvik predpísaných reakcií na rôzne situácie, ktoré môžu nastať počas vyslania, ako patrolovanie, civilno-vojenské incidenty, nácvik rôznych spôsobov evakuácie, reportovací systém či rádiokomunikácia.priblížila Kovaľ Kakaščíková.Dodala, že odbornému výcviku predchádzal spoločný výcvik do misie UNFICYP. Po jeho skončení je plánovaná národná previerka pripravenosti jednotky pred nasadením, tzn. záverečné kontrolné cvičenie, a následne tiež záverečné pohovory.Aktuálne pôsobí v rámci mierovej misie UNFICYP na Cypre 241 slovenských vojakov. Cieľom a poslaním misie je udržiavať status quo vo vnútri nárazníkovej zóny, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami, prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove a vykonávať humanitárne úlohy.