Moskva víta politickú vôľu Washingtonu predĺžiť zmluvu New START

Viedeň 22. januára (TASR) - Moskva víta politickú vôľu Washingtonu predĺžiť platnosť rusko-americkej zmluvy o znížení počtu strategických útočných zbraní (New START), všetko však bude závisieť od detailov tohto návrhu, uviedol v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Podľa agentúry TASS Peskov takto reagoval na správy, že nový americký prezident Joe Biden navrhol Rusku predĺžiť zmluvu o ďalších päť rokov.povedal Peskov novinárom.Predĺženie platnosti zmluvy poskytne Rusku a USA čas na zváženie ďalších opatrení na zvýšenie strategickej stability, reagoval zas stály predstaviteľ Ruska pre medzinárodné organizácie vo Viedni Michail Uľjanov.uviedol Uľjanov.povedala vo štvrtok novinárom hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.dodala.Dohovor (známy v angličtine ako New START, v ruštine SNV-III) má oficiálny názovZmluva bola Moskvou a Washingtonom uzavretá v roku 2010. Podpísali ju vtedajší prezidenti USA a Ruska - Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Dokument platí do 5. februára 2021. Podľa dohody môže byť jeho platnosť predĺžená o päť rokov.