Muž, ktorý v Londýne útočil nožom, sa násilne správal aj v minulosti
Autor TASR
Londýn 29. apríla (TASR) — Muž vo veku 45 rokov, ktorý v stredu v Londýne nožom zaútočil na dvoch príslušníkov židovskej komunity, sa už v minulosti správal násilne a mal problémy s duševným zdravím. Na tlačovej konferencii to uviedol náčelník londýnskej metropolitnej polície Mark Rowley citovaný denníkom The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Útok nožom, ku ktorému došlo v prevažne židovskej štvrti Golders Green na severe Londýna, klasifikovala britská polícia ako teroristický čin.
Predmetom vyšetrovania je momentálne aj to, či bol tento útok priamo namierený proti židovskej komunite a či súvisí s nedávnymi podpaľačskými útokmi na židovské objekty.
Pri útoku boli zranení dvaja muži vo veku 34 a 76 rokov. Ich stav je podľa médií vážny.
Hlavný rabín Spojeného kráľovstva sir Ephraim Mirvis v príspevku na platforme X napísal, že „toto musí byť moment, ktorý si vyžaduje zmysluplné kroky od každej inštitúcie, každej komunity, každého lídra a každého slušného človeka v našej krajine“. Dodal, že ide o nenávisť, ktorej je potrebné spoločne vzdorovať. Zdôraznil, že „slová odsúdenia už nestačia“.
Útok v Londýne rozhodne odsúdili britský premiér Keir Starmer i primátor mesta Sadiq Khan. Britský kráľ Karol III., ktorý je na štátnej návšteve v USA, je o tomto incidente priebežne informovaný. Vo svojej reakcii vyjadril okrem iného svoje hlboké znepokojenie najmä pokiaľ ide o účinok tohto činu na židovskú komunitu v Británii.
