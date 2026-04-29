< sekcia Zahraničie
Na Ukrajine začali pôsobiť súkromníci poskytujúci protivzdušnú obranu
Jednou z takýchto spoločností je aj firma Carmine Sky.
Autor TASR
Kyjev 29. apríla (TASR) - Na Ukrajine začali pôsobiť prvé firmy, ktoré v rámci pilotného programu svojim klientom poskytujú protivzdušnú obranu. Doteraz sa do tohto programu ministerstva obrany zapojilo 20 firiem, pričom dve z nich už poskytujú svoje služby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Jednou z takýchto spoločností je aj firma Carmine Sky. V závislosti od potrieb konkrétneho klienta môže nasadiť viacero úrovní protivzdušnej ochrany, od prostriedkov na zostreľovanie dronov až po automatické veže vyzbrojené ťažkými guľometmi M2 Browning.
Rusko každý mesiac vypúšťa na Ukrajinu tisíce lacných útočných dronov s dlhým doletom. Hoci väčšina z nich je zničená, tie, ktoré sa dostanú cez obranu, spôsobujú veľké škody na vojenskej infraštruktúre, továrňach a energetických zariadeniach a minulú zimu pripravili milióny ľudí o dodávky elektriny a tepla. Súkromná protivzdušná obrana by preto mala slúžiť ako ďalšia línia obrany.
„Je to ako vrstvy cibule,“ povedal Ruslan, zástupca spoločnosti Carmine Sky, ktorý z bezpečnostných dôvodov uviedol len svoje krstné meno. „My len dopĺňame tradičný model štátnej protivzdušnej obrany. Štátna protivzdušná obrana má skôr strategickú úlohu, zatiaľ čo my pôsobíme na miestnej úrovni,“ vysvetlil.
Spoločnosti musia pred začatím takejto činnosti získať povolenie od ministerstva obrany a následne sa začlenia do systému velenia a riadenia ukrajinských vzdušných síl. „O cieľoch a rozhodnutí o otvorení paľby rozhodujú výlučne oni. My to sami urobiť nemôžme,“ ozrejmil Ruslan princíp fungovania tohto nového systému.
Minister obrany Mychajlo Fedorov v marci vyzdvihol prvé úspechy súkromnej protivzdušnej obrany a uviedol, že ruské drony boli v Charkovskej oblasti zostrelené nemenovanou súkromnou firmou. Nedávno tiež informoval, že súkromná jednotka protivzdušnej obrany zostrelila dron Šáhid s prúdovým pohonom.
Pokiaľ chcú civilisti obsluhovať súkromnú protivzdušnú obranu, musia prejsť prísnym bezpečnostným previerkovým procesom, vrátane testu na detektore lži, ktorý sa opakuje každý štvrťrok. Výcvik úplného nováčika trvá približne tri týždne. Tí, ktorí nespĺňajú požiadavky môžu byť zaradení do posádok ako pozorovatelia alebo technici, uviedol Roman Korž zo spoločnosti Gvardiia.
Členov posádok však podľa Korža hľadajú najmä v rámci existujúcich dobrovoľníckych zborov, ktorí už majú bojové skúsenosti. Rozvrhy služieb sú flexibilné, čo nováčikom v prípade potreby umožňuje prispôsobiť si služby tak, aby ich zosúladili s civilným zamestnaním.
