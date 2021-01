Navaľného spolupracovník vyzval na pokračovanie protestov

Prečítajte si aj: Navaľného tím ohlásil ďalšie protesty, zadržali už vyše 2200 ľudí



Moskva 25. januára (TASR) - Spolupracovník ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v pondelok vyzval Rusov, aby v nedeľu v uliciach zorganizovali ďalšie protivládne protesty. Na sobotňajších protestoch za Navaľného prepustenie, ktoré prebiehali po celom Rusku, sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, informuje agentúra AFP.Koordinátor siete regionálnych štábov Alexeja Navaľného Leonid Volkov na Twitteri vyzval občanov Ruska, aby 31. januára vyšli do ulíc a protestovaliSobotňajšie demonštrácie za prepustenie Navaľného z väzby sa konali v desiatkach ruských miest. Podľa správ aktivistov z organizácie OVD-Info úrady zadržali viac ako 3700 ľudí. Najviac osôb bolo zadržaných v hlavnom meste Moskva (viac ako 1400).V ruskej metropole a v druhom najväčšom meste Petrohrad došlo k zrážkam medzi políciou a protestujúcimi. Podľa OVD-Info niekoľko demonštrantov utrpelo zranenia.Navaľnyj sa do Ruska vrátil 17. januára, keď v Nemecku ukončil liečbu po pokuse o otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok. Ihneď po prílete ho úrady zadržali a nasledujúci deň ho súd vzal do väzby na 30 dní.