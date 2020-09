Navaľnému súdnym príkazom zmrazili účty a zaistili byt, keď bol v kóme

Moskva 24. septembra (TASR) - Ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému zmrazili na základe súdneho príkazu bankové účty a exekútori zaistili byt v čase, keď po pravdepodobnej otrave ležal v kóme v berlínskej nemocnici. Uviedla to vo štvrtok Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, ktorú citovali agentúry Reuters a AFP.



Súdni exekútori 27. augusta vydali zákaz vykonávania akýchkoľvek transakcií týkajúcich sa Navaľného podielu v moskovskom byte a zároveň mu zmrazili bankové účty.



"To znamená, že byt nemožno predať, darovať či zaťažiť hypotékou," povedala Jarmyšová vo videu zverejnenom na Twitteri. Poznamenala, že takéto opatrenie Navaľnému nebráni v tom, aby v tomto byte býval.



Jarmyšová spresnila, že k takémuto kroku došlo v súvislosti so žalobou, ktorú na Navaľného podala cateringová spoločnosť Moskovský školák zásobujúca školské jedálne.



Ruský súd v októbri 2019 nariadil v súvislosti s týmto prípadom Navaľnému a jeho spojencom, aby spoločnosti zaplatili za ujmu spôsobenú očierňovaním takmer milión eur, pripomína Reuters.



Súd vtedy rozhodol, že Navaľnyj, jeho nadácia s názvom Fond boja proti korupcii (FBK) i jeho spolupracovníčka Ľubov Soboľová spôsobili spoločnosti Moskovský školák morálnu ujmu. Okrem zaplatenia odškodného im nariadil aj vymazanie videa, v ktorom spochybňujú kvalitu ňou podávaného jedla.



"Celkovo súd rozhodol o kompenzácii vo výške 88 miliónov rubľov (vyše 977.000 eur) požadovanej od Navaľného, Soboľovej a FBK," uviedla Jarmyšová.



Navaľného prepustili v utorok z berlínskej nemocnice Charité. V nemeckej metropole bol hospitalizovaný od 22. augusta. Letecky ho tam previezli zo sibírskeho mesta Omsk, kde ho hospitalizovali 20. augusta po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Nemeckí experti na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Ich zistenia neskôr nezávisle od seba potvrdili aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku. Západ žiada vysvetlenie od Kremľa, ktorý účasť na otrave popiera.