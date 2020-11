Nemecko: Protest Turecka proti prehľadaniu svojej lode je neoprávnený

Berlín 25. novembra (TASR) - Nemecko v utorok označilo protest Turecka proti prehľadaniu tureckej nákladnej lode nemeckými vojakmi, ktorí konali pod záštitou EÚ, za. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na nemeckú ministerku obrany Annegret Krampovú-Karrenbauerovú.vyjadrila sa šéfka nemeckého rezortu obrany. Cieľom operácie Irini je obmedziť pašovanie zbraní do Líbye a pomôcť tak ukončiť krvavú občiansku vojnu. Turecko si v pondelok predvolalo diplomatov EÚ , Nemecka a Talianska v súvislosti s nedeľňajším zásahom nemeckých vojakov na palube tureckej lode v Stredozemnom mori. Námestník tureckého ministra zahraničných vecí Sedat Önal si neskôr predvolal talianskeho veľvyslanca, nemeckého chargé d'affaires a veľvyslanca Európskej únie v Turecku, aby vyjadril oficiálny protest.Nemecká fregata Hamburg v nedeľu tureckej nákladnej lodi Rosaline A zabránila pokračovať v plavbe do Líbye. Dôvodom bolo podozrenie, že vezie nelegálnu dodávku zbraní pre jednu zo strán tamojšej občianskej vojny. Turecké úrady prehľadávanie lode označili zaNemeckí vojaci podľa hovorcu nemeckého ministerstva obrany Christiana Thielsa na palube lode nenašli žiadny tovar, ktorý by porušoval zbrojné embargo OSN voči Líbyi. Thiels zároveň uviedol, že rozhodnutie o prehľadaní lode Rosaline A prijalo velenie misie EÚ Irini v Ríme.Nemecké ministerstvo obrany v pondelok informovalo, že Turecko prehľadávanie zakázalo a nemeckí vojaci museli svoju činnosť ukončiť. Turecké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že posádka nemeckej vojenskej lode vykonala prehliadku aj napriek tomu, že kapitán lode Rosaline A oznámil, čo loď preváža.