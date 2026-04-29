Nemecko zavedie od roku 2028 daň na sladené nápoje
Autor TASR
Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecko zavedie od roku 2028 daň na sladené nápoje v rámci rozsiahleho balíka reforiem zdravotníctva, ktorý v stredu schválila spolková vláda. Cieľom opatrení je zmierniť tlak na zdravotný systém, píše TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Očakávané ročné príjmy vo výške približne 450 miliónov eur majú smerovať do systému povinného zdravotného poistenia, a nie do spolkového rozpočtu. Financovať sa z nich budú preventívne programy, ako aj podpora zdravia na pracovisku a komunitné iniciatívy.
Podrobnosti o dani vrátane sadzby alebo jej konkrétnej podoby sa však naďalej prerokúvajú.
Návrh na zavedenie dane na sladené nápoje nadväzuje na rastúcu podporu verejnosti a všetkých politických strán s cieľom prijatia prísnejších opatrení proti nadmernému príjmu cukru a s ním súvisiacimi ochoreniami.
Agentúra DPA pripomenula, že po takomto príplatku, ako podnetu na zníženie obezity a cukrovky, už dlhší čas volajú aj lekári a ochrancovia spotrebiteľov.
Premiér spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko a iniciátor návrhu Daniel Günther v marci pre Reuters uviedol, že „príliš veľa cukru spôsobuje ľuďom zdravotné problémy“, pričom poukázal tiež na zaťaženie zdravotníctva a ekonomiky.
Hoci Güntherova konzervatívna CDU tento nápad vo februári spočiatku odmietala, kresťanskí demokrati ho napokon podporili, rovnako aj sociálni demokrati a Zelení.
Prieskum agentúry Forsa zverejnený vo februári ukázal, že približne 60 percent Nemcov podporuje daň na sladené nealkoholické nápoje.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zdaňuje sladké nápoje viac než 100 krajín vrátane približne polovice členských štátov Európskej únie.
Štúdie v Británii a Mexiku ukázali, že takéto opatrenia môžu znížiť príjem cukru a pomôcť predchádzať chorobám, ako je cukrovka.
