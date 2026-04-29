Nemocnica v Nových Zámkoch rekonštruuje rádiológiu
Nové CT umožní vyšetrenie aj pre širších a ťažších pacientov a zabezpečí plynulú prevádzku aj v prípade výpadku staršieho CT prístroja.
Autor TASR
Nové Zámky 29. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky získala nový CT prístroj. Do prevádzky ho plánuje spustiť najneskôr v júni po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie rádiologického oddelenia, informoval riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško.
Nové CT umožní vyšetrenie aj pre širších a ťažších pacientov a zabezpečí plynulú prevádzku aj v prípade výpadku staršieho CT prístroja. V neposlednom rade prinesie modernejšiu a dostupnejšiu diagnostiku pre pacientov, opísal pozitíva nového prístroja Blaško.
„Prístroj absolvoval najskôr viac ako 500 kilometrov dlhú cestu z Nemecka, v nemocnici sme ho žeriavom vykladali štyri metre do výšky priamo na prvé poschodie monobloku. Následne bolo potrebné preniesť takmer päťtonový kolos 80 metrov po nemocničných chodbách, ktoré bolo potrebné špeciálne vystužiť,“ skonštatoval riaditeľ nemocnice.
Rekonštrukcia rádiologického oddelenia sa v novozámockej nemocnici začala začiatkom februára tohto roka. Práce zahŕňajú stavebné úpravy chodby, CT pracoviska so zázemím, angiografického pracoviska so zázemím a stavebné úpravy rádiologického oddelenia. Ich súčasťou je aj obnova trafostanice.
Podľa zmluvy zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je cena stavebných prác 1.645.922 eur s DPH. Práce sú financované zo schválených kapitálových výdavkov z rozpočtovej kapitoly zo štátneho rozpočtu v rámci návrhu štátneho rozpočtu na roky 2026 - 2028. Nákup CT prístroja v hodnote 1.289.040 eur s DPH je financovaný z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti.
Nové CT umožní vyšetrenie aj pre širších a ťažších pacientov a zabezpečí plynulú prevádzku aj v prípade výpadku staršieho CT prístroja. V neposlednom rade prinesie modernejšiu a dostupnejšiu diagnostiku pre pacientov, opísal pozitíva nového prístroja Blaško.
„Prístroj absolvoval najskôr viac ako 500 kilometrov dlhú cestu z Nemecka, v nemocnici sme ho žeriavom vykladali štyri metre do výšky priamo na prvé poschodie monobloku. Následne bolo potrebné preniesť takmer päťtonový kolos 80 metrov po nemocničných chodbách, ktoré bolo potrebné špeciálne vystužiť,“ skonštatoval riaditeľ nemocnice.
Rekonštrukcia rádiologického oddelenia sa v novozámockej nemocnici začala začiatkom februára tohto roka. Práce zahŕňajú stavebné úpravy chodby, CT pracoviska so zázemím, angiografického pracoviska so zázemím a stavebné úpravy rádiologického oddelenia. Ich súčasťou je aj obnova trafostanice.
Podľa zmluvy zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je cena stavebných prác 1.645.922 eur s DPH. Práce sú financované zo schválených kapitálových výdavkov z rozpočtovej kapitoly zo štátneho rozpočtu v rámci návrhu štátneho rozpočtu na roky 2026 - 2028. Nákup CT prístroja v hodnote 1.289.040 eur s DPH je financovaný z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti.