Netanjahu požiadal o odloženie vypovedania vo svojom korupčnom procese
Autor TASR
Tel Aviv 10. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu požiadal súd o odloženie vypovedania vo svojom korupčnom procese, ktorý by sa mal obnoviť budúci týždeň. Premiér sa v žiadosti odvolával na pretrvávajúcu bezpečnostnú situáciu v regióne, uviedol jeho právnik na piatkovom súdnom pojednávaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Súd by sa mal začať v nedeľu po tom, čo Izrael zrušil výnimočný stav, ktorý platil počas vojny s Iránom, keďže od stredy vstúpilo do platnosti dočasné prímerie. Obhajoba uviedla, že je pripravená pokračovať vo vypočúvaní svedka obžaloby.
„Pre utajované bezpečnostné a diplomatické dôvody... súvisiace s dramatickými udalosťami, ktoré sa v poslednom čase odohrali v Izraeli a na celom Blízkom východe, premiér nebude môcť vypovedať v konaní aspoň počas nasledujúcich dvoch týždňov,“ uvádza sa v dokumente predloženom na okresnom súde v Jeruzaleme. Súd údajne dostal zapečatenú obálku s podrobným opisom utajovaných dôvodov a rozhodne hneď, ako prokuratúra vydá svoje stanovisko.
Netanjahu je ako prvý úradujúci izraelský premiér obžalovaný z trestného činu. Popiera obvinenia z úplatkárstva, podvodu a zneužitia dôvery, ktorým čelí na základe vyšetrovania z roku 2019. Súdny proces sa začal v roku 2020, no bol opakovane odložený pre úradné povinnosti premiéra a v súčasnosti nie je zrejmé, kedy sa skončí. Netanjahu by mohol skončiť vo väzení.
Obvinenia a útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael z októbra 2023 negatívne ovplyvnili Netanjahuovo postavenie. V krajine sa budú v októbri podľa všetkého konať parlamentné voľby, v ktorých na základe prieskumov verejnej mienky premiérova koalícia zrejme prehrá, píše AFP.
