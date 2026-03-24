Nielsen: Voľby do dánskeho parlamentu sú najdôležitejšie v histórii

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Nuuk 24. marca (TASR) - Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že utorkové dánske parlamentné voľby sú najdôležitejšie v histórii Grónska. O toto dánske autonómne územie prejavil záujem americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Trump opakovane vyhlasoval, že Spojené štáty potrebujú získať kontrolu nad Grónskom, aby si zabezpečili svoju národnú bezpečnosť. Pôvodne tvrdil, že v prípade potreby prevezme nad ním kontrolu aj silou, no ustúpil od toho po uzavretí „rámcovej“ dohody s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.

Premiér Nielsen po otvorení volebných miestností v grónskom hlavnom meste Nuuk zdôraznil, že územie je stále vo „vážnej situácii“. „Myslím si, že ide o historicky najdôležitejšie voľby do dánskeho parlamentu v Grónsku,“ zdôraznil.

„Žijeme v čase, keď sa superveľmoc snaží získať nad nami kontrolu, ovládnuť nás,“ povedal Nielsen pre agentúru AFP. „Želajú si to, a preto sme stále vo veľmi napätej situácii,“ zdôraznil.

V dánskom 179-člennom jednokomorovom parlamente - Folketingu - má Grónsko vyhradené dve kreslá. V dnešných voľbách má o ne záujem 20 kandidátov.

Všetky hlavné politické strany v Grónsku presadzujú nezávislosť od Dánska, no líšia sa v názore na rýchlosť tohto procesu. „Myslím si, že tým najdôležitejším, na čom sa všetky strany v Grónsku zhodli, je to, že musíme spolupracovať bez ohľadu na to, kto bude zvolený do parlamentu,“ doplnil Nielsen.
