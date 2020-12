Novoročný obed Zemana s Babišom neprekazí ani 5. stupeň rizika

Praha 28. decembra (TASR) - Tradičný obed českého premiéra Andreja Babiša s prezidentom ČR Milošom Zemanom sa uskutoční 3. januára a budú pri tom aj rodiny oboch ústavných činiteľov.



Každoročné stretnutie podľa serveru iDNES.cz prebehne napriek platnému najvyššiemu 5. stupňu protiepidemického systému.



"Novoročný obed rodiny pána prezidenta a rodiny pána premiéra je naďalej plánovaný na 3. januára v Lánoch za dodržania platných ustanovení a opatrení," uviedol v pondelok hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček.



Už vlani sa na tradičnom obede ústavných činiteľov okrem manželiek politikov po prvýkrát zúčastnili aj ich deti - Zemanova dcéra Kateřina a Babišova dcéra Vivien i syn Frederik.



To sa však ešte v Česku nešírila pandémia COVID-19 a neplatili obmedzenia, ktoré platia teraz. Nariadenie vlády z 23. decembra, ktoré má zostať v platnosti do 10. januára 2021, umožňuje zdržiavať sa na verejne prístupných miestach najviac v počte dvoch osôb, pričom je potrebné zachovávať odstup najmenej dva metre, ak je to možné.



"Je chystané stretnutie dvoch rodín u pána prezidenta doma," uviedol hovorca. Slovom doma je v tomto prípade myslené sídlo Lány. Ovčáček dodal, že ak by sa pravidlá zmenili, Hrad sa tomu prispôsobí.



Vlani, pretože sa na obede zúčastnili aj deti politikov, dominovala rodinná agenda. "Bavili sme sa najmä o našich deťoch, ako študujú," povedal Babiš.



Na rozdiel od pravidelných stretnutí, kde prezident s premiérom rokujú predovšetkým o aktuálnych politických témach, novoročné obedy bývajú prevažne spoločenskou záležitosťou. Obaja politici sa však nevyhýbajú ani politickým témam.