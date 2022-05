Nulandová: Islamský štát je stále hrozbou pre celý svet

Marrákeš 11. mája (TASR) - Vysokopostavená americká predstaviteľka Victoria Nulandová v stredu vyhlásila, že svet musí zostať ostražitý, pretože teroristická organizácia Islamský štát (IS) je naďalej hrozbou na celej planéte – predovšetkým v Afrike. Je to nedokončená vojna, hoci svet je zaneprázdnený konfliktom na Ukrajine, citovala Nulandovú tlačová agentúra AP.



Táto námestníčka ministra zahraničných vecí USA pre politické záležitosti uviedla, že hrozba zo strany Islamského štátu je obzvlášť vysoká na africkom kontinente, ktorý podľa jej slov zažil v roku 2021 takmer 500 teroristických činov IS a tie viedli k smrti vyše 2900 ľudí.



Nulandová mala príhovor na otváracom zasadnutí každoročného stretnutia členov Globálnej koalície proti IS, ktoré sa teraz koná v marockom meste Marrákeš. Nulandová je aj s marockým ministrom zahraničných vecí Násirom Búrítom spolupredsedajúcou tohto osem rokov existujúceho bloku 83 členov. Stretnutie má posilniť spoločné odhodlanie prítomných, aby pokračovali v boji proti IS. Účastníkom a rečníkom bol aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok.



Nulandová, tretia najvyššie postavená americká diplomatka, zastupuje šéfa diplomacie Antonyho Blinkena, ktorý mal pozitívny test na ochorenie COVID-19.



IS na vrchole moci ovládal vyše 103.000 štvorcových kilometrov územia siahajúceho zo Sýrie do Iraku a aj vyše osem miliónov ľudí. Poslednú časť územia, na východe Sýrie, stratil v marci 2019 po rokoch celosvetového boja proti tejto organizácii.



Odvtedy sa IS stiahol do ilegality a vedie menej intenzívne povstanie, napríklad podniká útoky bombami nastraženými pri cestách, atentáty a útoky zamerané väčšinou na bezpečnostné sily v Iraku a Sýrii.



V posledných mesiacoch využil ekonomický kolaps, nedostatočné riadenie a silnejúce etnické napätie v tomto chudobnom regióne na to, aby zvrátil úspechy v boji proti IS. Jedným z útokov IS je ten z tohto roka, keď sa snažil dobyť väznicu na severovýchode Sýrie s najmenej 3500 zadržanými džihádistami. V Afganistane vystupňoval IS útoky proti novým vládcom, hnutiu Taliban, ako aj proti náboženským a etnickým menšinám.



IS sa prihlásil aj k niekoľkým nedávnym útokom v Izraeli a odnož IS v Egypte v nedeľu oznámila, že zaútočila na čerpaciu stanicu na vodu východne od Suezského prieplavu, kde zabila najmenej 11 vojakov.



Marocký minister Búríta varoval, že hlavným cieľom IS sa stala Afrika – práve tam podnikol 41 percent zo všetkých svojich útokov vo svete.



Militanti verní Islamskému štátu sú stále aktívni v Mali, Nigeri a Burkine Faso, kde pri množstve útokov na dediny zabili stovky civilistov. Podobná situácia je aj v Nigérii či Mozambiku.



Tohoročné stretnutie sa koná na pozadí ďalších veľkých medzinárodných priorít, ako je ničivá vojna na Ukrajine, následky pandémie koronavírusu a posilňovanie boja proti zmene klímy.



Aj samotné Maroko zažilo početné útoky. Päť samovražedných útokov v Casablance v roku 2003 usmrtilo 33 ľudí. V roku 2011 výbuch zničil kaviareň v Marrákeši a zahynulo tam 17 ľudí, väčšina z nich boli zahraniční turisti.