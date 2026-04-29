OSN: Irán od začiatku vojny popravil 21 ľudí
Autor TASR
Ženeva 29. apríla (TASR) - Irán od začiatku vojny na Blízkom východe popravil najmenej 21 osôb a zadržal viac ako 4000 ľudí, uviedla v stredu Organizácia Spojených národov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Od začiatku izraelsko-amerických útokov, ktoré 28. februára spustili konflikt na Blízkom východe, bolo popravených najmenej deväť ľudí pre januárové protesty, ďalších desať za údajné členstvo v opozičných skupinách a dvaja pre obvinenia zo špionáže, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva.
Podľa odhadov iránske úrady zároveň zadržali 4000 osôb pre obvinenia týkajúce sa zásahov do národnej bezpečnosti, oznámil úrad. Mnohí zadržaní sa stali obeťami násilných zmiznutí, mučenia alebo „krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania“ vrátane vynútených priznaní - niekedy vysielaných v televízii, skonštatoval úrad podľa AFP.
„Som zhrozený, že... orgány naďalej oberajú krutým a brutálnym spôsobom iránsky ľud o jeho práva,“ uviedol vo vyhlásení vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.
„Vyzývam úrady, aby zastavili všetky ďalšie popravy, zaviedli moratórium na vykonávanie trestu smrti, v plnej miere zabezpečili riadny proces a spravodlivé súdne konania a okamžite prepustili svojvoľne zadržiavané osoby,“ zdôraznil Türk.
Irán popraví každý rok viac ľudí ako ktorákoľvek iná krajina s výnimkou Číny, uvádzajú viaceré organizácie na ochranu ľudských práv vrátane Amnesty International.
