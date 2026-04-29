OSN: Vojna s Iránom by mohla do chudoby uvrhnúť vyše 30 miliónov ľudí
Vojna viedla k faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu, ktorým v čase mieru preteká pätina produkcie svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu.
Autor TASR
Paríž 29. apríla (TASR) - Americko-izraelská vojna proti Iránu, ktorá spôsobila prudký nárast cien energie a hnojív, by mohla uvrhnúť do chudoby viac než 30 miliónov ľudí, uviedol v stredu šéf Rozvojového programu OSN (UNDP) Alexander de Croo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je to vývoj v opačnom smere,“ poznamenal De Croo. „Trvalo desaťročia, kým sa vybudovali stabilné spoločnosti a rozvinuli miestne ekonomiky, a stačilo len niekoľko týždňov vojny na to, aby sa to všetko zničilo,“ dodal.
„Po šiestich týždňoch vojny sme vypracovali štúdiu a odhadli sme, že aj keby sa konflikt v tomto momente skončil, 32 miliónov ľudí v 160 krajinách by sa ocitlo v neistote,“ povedal De Croo.
Vojna viedla k faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu, ktorým v čase mieru preteká pätina produkcie svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu.
Nedostatok dodávok a vysoké ceny viedli k tomu, že viaceré krajiny v Afrike a Ázii zaviedli rad opatrení, ktoré zahŕňajú prídelový systém na palivo a skrátenie pracovného týždňa s cieľom znížiť spotrebu. Iné štáty zase znížili dane z palív, aby zmiernili dopad na spotrebiteľov.
UNDP uvádza, že vojna bude mať hlboký dopad na krajiny subsaharskej Afriky, ako aj na niektoré štáty Ázie vrátane Bangladéša a Kambodže. Obzvlášť ovplyvnené budú aj rozvojové ostrovné štáty.
Vysoké „náklady na energiu a nedostatok hnojív budú mať v nadchádzajúcich mesiacoch zásadný dopad“ na ľudí v týchto krajinách, povedal bývalý belgický premiér De Croo. Zároveň varoval pred „politickou nestabilitou a poklesom remitencií (finančných a iných prostriedkov zasielaných migrantmi do vlasti, pozn. TASR), pretože veľa ľudí pracujúcich v krajinách Perzského zálivu posiela peniaze domov“.
Na zastavenie šírenia chudoby je podľa UNDP potrebných „približne šesť miliárd dolárov na dotácie na podporu tých, ktorí sú najviac ohrození vysokými cenami potravín a energie“, dodal De Croo. Doplnil, že v rámci Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky už prebiehajú diskusie.
Hoci „sa dá povedať, že šesť miliárd dolárov je veľa - vojna stála deväť miliárd dolárov týždenne,“ upozornil De Croo.
Kríza prichádza v čase, keď je rozvojová pomoc na historicky najnižšej úrovni, keďže vlani klesla o viac než 23 percent, najmä v dôsledku škrtov zo strany hlavných darcov na čele so Spojenými štátmi.
„Je to vývoj v opačnom smere,“ poznamenal De Croo. „Trvalo desaťročia, kým sa vybudovali stabilné spoločnosti a rozvinuli miestne ekonomiky, a stačilo len niekoľko týždňov vojny na to, aby sa to všetko zničilo,“ dodal.
„Po šiestich týždňoch vojny sme vypracovali štúdiu a odhadli sme, že aj keby sa konflikt v tomto momente skončil, 32 miliónov ľudí v 160 krajinách by sa ocitlo v neistote,“ povedal De Croo.
Vojna viedla k faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu, ktorým v čase mieru preteká pätina produkcie svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu.
Nedostatok dodávok a vysoké ceny viedli k tomu, že viaceré krajiny v Afrike a Ázii zaviedli rad opatrení, ktoré zahŕňajú prídelový systém na palivo a skrátenie pracovného týždňa s cieľom znížiť spotrebu. Iné štáty zase znížili dane z palív, aby zmiernili dopad na spotrebiteľov.
UNDP uvádza, že vojna bude mať hlboký dopad na krajiny subsaharskej Afriky, ako aj na niektoré štáty Ázie vrátane Bangladéša a Kambodže. Obzvlášť ovplyvnené budú aj rozvojové ostrovné štáty.
Vysoké „náklady na energiu a nedostatok hnojív budú mať v nadchádzajúcich mesiacoch zásadný dopad“ na ľudí v týchto krajinách, povedal bývalý belgický premiér De Croo. Zároveň varoval pred „politickou nestabilitou a poklesom remitencií (finančných a iných prostriedkov zasielaných migrantmi do vlasti, pozn. TASR), pretože veľa ľudí pracujúcich v krajinách Perzského zálivu posiela peniaze domov“.
Na zastavenie šírenia chudoby je podľa UNDP potrebných „približne šesť miliárd dolárov na dotácie na podporu tých, ktorí sú najviac ohrození vysokými cenami potravín a energie“, dodal De Croo. Doplnil, že v rámci Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky už prebiehajú diskusie.
Hoci „sa dá povedať, že šesť miliárd dolárov je veľa - vojna stála deväť miliárd dolárov týždenne,“ upozornil De Croo.
Kríza prichádza v čase, keď je rozvojová pomoc na historicky najnižšej úrovni, keďže vlani klesla o viac než 23 percent, najmä v dôsledku škrtov zo strany hlavných darcov na čele so Spojenými štátmi.