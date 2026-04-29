Pentagón: USA stála vojna s Iránom doposiaľ 25 miliárd dolárov
Kongresmani prvýkrát od začiatku vojny s Iránom vypočuli aj šéfa Pentagónu Petea Hegsetha.
Autor TASR
Washington 29. apríla (TASR) - Vojna s Iránom stála Spojené štáty podľa odhadov doposiaľ 25 miliárd dolárov, povedal v stredu americkým zákonodarcom úradník ministerstva obrany USA Jules Hurst. Väčšina z prostriedkov bola podľa neho vynaložená na muníciu. Americká armáda peniaze minula aj na operácie a výmenu výstroja. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Vypočutie pred výborom Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily sa venovalo návrhu vojenského rozpočtu vlády na rok 2027, ktorý by zvýšil obranné výdavky na historických 1,5 bilióna dolárov.
„Na operáciu Epická zúrivosť vynakladáme približne 25 miliárd dolárov. Väčšina z tejto sumy ide na muníciu,“ povedal v Kongrese Hurst, ktorý pôsobí ako finančný kontrolór Pentagónu. Hurst použil oficiálne označenie americkej vojenskej operácie proti Iránu, ktorá sa začala 28. februára útokmi koordinovanými s Izraelom.
Ako upozornila agentúra Reuters, Hurst nespresnil, čo zmienený odhad nákladov zo strany USA zahŕňal a či zohľadňoval predpokladané náklady na obnovu a opravu základní na Blízkom východe, ktoré boli počas konfliktu poškodené.
Hegseth na tom istom vypočutí neskôr podľa agentúry AFP vyhlásil, že odhadované náklady na vedenie vojny sú v tomto momente nižšie ako 25 miliárd dolárov. V marci predstavitelia Pentagónu uviedli, že iba prvých šesť dní vojny s Iránom stálo USA najmenej 11,3 miliardy dolárov.
Opoziční demokrati obvinili ministra obrany USA z nekompetentnosti a klamania Američanov o dôvodoch konfliktu. Hegseth kritiku a otázky týkajúce sa nákladov odmietol. „Otázka, ktorú by som položil tomuto výboru, znie: akú cenu má zaistenie toho, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň?“ pýtal sa, keď obhajoval deklarované ciele vojny.
