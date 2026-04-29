Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Pri izraelskom útoku v Libanone zahynuli tri osoby vrátane tínedžerky

Snímka z Libanonu, 29. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 29. apríla (TASR) - Pri izraelskom útoku v južnom Libanone zahynuli v stredu dve ženy a jedna tínedžerka, uviedli miestne úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte dodalo, že pri útoku na dedinu Tajr Dubbá, ktorá leží východne od pobrežného mesta Súr, utrpelo zranenia ďalších 11 ľudí.

Izraelská armáda sa k týmto správam bezprostredne nevyjadrila, píše DPA.

Libanonské médiá informovali o sérii izraelských útokov vrátane útoku v blízkosti mesta Haris, kde izraelský dron zasiahol motocykel a zranil niekoľko ľudí, uviedla štátna tlačová agentúra NNA.

Podľa ministerstva zdravotníctva bolo v Libanone od začiatku konfliktu pred takmer dvoma mesiacmi zabitých 2576 ľudí a takmer 8000 utrpelo zranenia. Izraelská armáda odhaduje, že bolo zabitých najmenej 1800 bojovníkov z libanonského militantného hnutia Hizballáh podporovaného Iránom.
Neprehliadnite

