Pri izraelskom útoku v Libanone zahynuli tri osoby vrátane tínedžerky
Autor TASR
Bejrút 29. apríla (TASR) - Pri izraelskom útoku v južnom Libanone zahynuli v stredu dve ženy a jedna tínedžerka, uviedli miestne úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte dodalo, že pri útoku na dedinu Tajr Dubbá, ktorá leží východne od pobrežného mesta Súr, utrpelo zranenia ďalších 11 ľudí.
Izraelská armáda sa k týmto správam bezprostredne nevyjadrila, píše DPA.
Libanonské médiá informovali o sérii izraelských útokov vrátane útoku v blízkosti mesta Haris, kde izraelský dron zasiahol motocykel a zranil niekoľko ľudí, uviedla štátna tlačová agentúra NNA.
Podľa ministerstva zdravotníctva bolo v Libanone od začiatku konfliktu pred takmer dvoma mesiacmi zabitých 2576 ľudí a takmer 8000 utrpelo zranenia. Izraelská armáda odhaduje, že bolo zabitých najmenej 1800 bojovníkov z libanonského militantného hnutia Hizballáh podporovaného Iránom.
