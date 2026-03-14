Putin navrhol presun iránskeho uránu do Ruska, Trump to odmietol
Rusko predložilo podobné návrhy už počas rokovaní medzi USA a Iránom o jadrovej dohode v máji minulého roku.
Autor TASR
Washington 14. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin tento týždeň v telefonáte so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom navrhol presun iránskeho obohateného uránu do Ruska ako súčasť možnej dohody o ukončení vojny USA a Izraela s Iránom, Trump však tento návrh odmietol. Informáciu s odvolaním sa na svoje zdroje priniesol portál Axios, píše TASR.
„Nie je to prvýkrát, čo bola takýto návrh predložený. Nebol však akceptovaný. Postoj USA je, že musíme vidieť, že urán je zabezpečený,“ povedal nemenovaný predstaviteľ USA pre Axios.
Rusko v pondelok informovalo o telefonáte medzi prezidentmi, ktorí hovorili o situácii okolo Iránu a Ukrajiny. Putin v telefonáte predložil viacero názorov, ako rýchlo ukončiť konflikt týkajúci sa Iránu, ktorého režim je spojencom Moskvy. Jedným z nich bol presun iránskeho uránu do Ruska.
Rusko predložilo podobné návrhy už počas rokovaní medzi USA a Iránom o jadrovej dohode v máji minulého roku, ešte pred tým, ako USA a Izrael v júni zaútočili na iránske jadrové zariadenia, ako a aj v týždňoch pred začiatkom súčasnej vojny.
V poslednom kole rokovaní pred vojnou Irán odmietol myšlienku presunu a navrhol riediť urán priamo vo svojich zariadeniach pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Nie je jasné, či by teraz Irán návrh prijal, píše Axios.
Americký minister obrany Pete Hegseth na tlačovej konferencii v piatok povedal, že USA „majú celý rad možností“, ako prevziať kontrolu nad vysoko obohateným uránom v Iráne. Uviedol, že jednou z možností je, aby Irán dobrovoľne odovzdal zásoby, čo by USA „privítali“. „Neboli ochotní to urobiť počas rokovaní. Nikdy by som tejto skupine ani svetu nepovedal, čo sme ochotní urobiť alebo ako ďaleko sme ochotní zájsť – ale určite máme možnosti,“ dodal.
V rozhovore pre Fox News Radio prezident Trump naznačil, že zabezpečenie vysoko obohateného uránu momentálne nie je prioritou: „Na to sa práve nezameriavame, ale v určitom bode by to tak mohlo byť,“ povedal.
