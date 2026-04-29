Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Putin: Rusko dosiahne ciele invázie; podľa Trumpa je dohoda blízko

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva/Washington 29. apríla (TASR) - Rusko určite dosiahne ciele svojej invázie na Ukrajinu, no radšej by ich vyriešilo prostredníctvom rokovaní. Šéf Kremľa Vladimir Putin to povedal v stredajšom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedol poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Putin zároveň Trumpa informoval, že je pripravený vyhlásiť prímerie s Ukrajinou počas osláv Dňa víťazstva. Trump sa podľa Ušakova domnieva, že dohoda, ktorá by ukončila konflikt na Ukrajine, je už na dosah. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
