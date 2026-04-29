< sekcia Zahraničie
Putin telefonoval s Trumpom; varoval pred obnovením bojov v Iráne
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 29. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, oznámil Putinov poradca Jurij Ušakov. Telefonický rozhovor, ktorý sa konal z iniciatívy ruského prezidenta, trval viac než jeden a pol hodiny a bol otvorený a vecný, doplnil Ušakov. Šéf Kremľa v ňom okrem iného varoval pred dôsledkami obnovenia amerických a izraelských útokov na Irán. Trumpovo rozhodnutie predĺžiť prímerie vo vojne označil Putin za múdre. Informovala o tom agentúra TASS.
Podľa ruskej agentúry išlo v poradí o 12. telefonát Putina s Trumpom od jeho návratu do Bieleho domu v januári minulého roka. Predchádzajúca takáto konverzácia sa konala 9. marca.
Putin povedal Trumpovi, že prípadná pozemná invázia v Iráne by bola neprijateľná a nebezpečná. Pozornosť upriamil na to, že ak USA a Izrael obnovia útoky proti Iránu, bude to mať mimoriadne škodlivé dôsledky nielen pre región, ale aj pre celé medzinárodné spoločenstvo.
Šéf Kremľa zároveň predložil šéfovi Bieleho domu viacero návrhov zameraných na vyriešenie sporov, ktoré sa týkajú iránskeho jadrového programu.
Lídri hovorili aj o vojne na Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.
Putin podľa Ušakova na žiadosť Trumpa informoval o súčasnej situácii na bojisku a o ukrajinských útokoch na civilné ciele v Rusku a vyhlásil, že je pripravený vyhlásiť prímerie s Ukrajinou počas nadchádzajúcich osláv Dňa víťazstva v druhej svetovej vojne - 9. mája. Trump tento návrh podporil a sám podľa svojich slov navrhol Putinovi „určité prímerie“ vo vojne na Ukrajine.
Americký prezident neskôr počas stretnutia s astronautmi misie Artemis 2 v Bielom dome novinárom povedal, že mal dobrý rozhovor s Putinom, ktorý mu vraj ponúkol pomoc pri riešení otázky obohateného uránu v Iráne. Trump na to zareagoval, že by oveľa viac uvítal, keby sa Putin angažoval v ukončení vojny s Ukrajinou.
„Náš prezident opätovne potvrdil, že ciele špeciálnej vojenskej operácie budú v každom prípade dosiahnuté,“ uviedol ďalej poradca Putina, pričom použil termín, ktorým Moskva označuje ruskú inváziu na Ukrajinu. Rusko by však podľa neho uprednostnilo, aby k ukončeniu vojny viedli rokovania.
Trump počas brífingu v Bielom dome tiež vyhlásil, že podľa neho bola „Ukrajina z vojenského hľadiska porazená“. Z jeho vyjadrenia ale nie je jasné, či si nepomýlil Ukrajinu s Iránom. Novinárka sa ho totiž pýtala, ktorá vojna sa podľa neho skončí skôr.
„Donald Trump je presvedčený, že dohoda, ktorá by ukončila konflikt na Ukrajine, je už na dosah ruky,“ tlmočil Ušakov vyjadrenia amerického prezidenta. Diplomatické urovnanie konfliktu by si podľa Putina vyžadovalo, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „prijal známe návrhy, ktoré boli opakovane predkladané, a to aj zo strany USA“.
Putin a Trump počas telefonátu vyjadrili podobné názory na „správanie kyjevského režimu“ pod vedením Zelenského, ktorý „presadzuje politiku predlžovania konfliktu“, dodal Ušakov.
Ruský prezident vyjadril Trumpovi podporu, keď odsúdil streľbu počas sobotňajšej galavečere s novinármi, ktorá sa konala vo Washingtone za účasti prezidenta USA, jeho manželky, viceprezidenta J. D. Vancea a ďalších predstaviteľov administratívy.
Lídri diskutovali aj možnostiach vzájomne prospešných spoločných projektov v hospodárstve a energetike a dohodli sa, že zostanú v kontakte.
