Rakúsko v máji podpíše s Uzbekistanom dohodu o deportáciách
Od vlaňajšieho roka Rakúsko deportovalo už niekoľko Afgancov.
Autor TASR
Viedeň 29. apríla (TASR) - Rakúsko v máji podpíše s Uzbekistanom dohodu, ktorej cieľom je uľahčiť deportácie - vrátane tých do Afganistanu - cez túto stredoázijskú krajinu, oznámilo v stredu ministerstvo vnútra vo Viedni. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Krajiny EÚ v súčasnosti hľadajú potenciálnych partnerov mimo eurobloku, ktorí by na svojom území mohli hostiť tzv. návratové centrá pre neúspešných žiadateľov o azyl a realizovať ďalšie iniciatívy na obmedzenie migrácie, píše francúzska agentúra.
Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner a šéfka rezortu diplomacie Beate Meinlová-Reisingerová 7. mája spoločne odcestujú do Uzbekistanu na podpis dohody o uľahčení deportácií, uvádza sa vo vyhlásení vlády.
„Ide o dôležitú dohodu o tranzite osôb, ktorým hrozí deportácia do ich domovskej krajiny - najmä do Afganistanu,“ uviedol pre AFP hovorca rakúskeho ministerstva vnútra Markus Haindl.
Od vlaňajšieho roka Rakúsko deportovalo už niekoľko Afgancov. Pre túto európsku krajinu išlo zároveň o prvé takéto prípady od návratu fundamentalistického hnutia Taliban k moci v roku 2021. Viedeň tiež deportovala niekoľko osôb do Sýrie, kde bol v roku 2024 zvrhnutý dlhoročný vodca Bašár Asad.
Minulý týždeň osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Afganistane Richard Bennett uviedol, že je hlboko znepokojený tým, že Európska únia sa chystá rokovať s predstaviteľmi Talibanu o deportácii Afgancov. Varoval, že deportácie späť do Afganistanu by mohli predstavovať „porušenie zásady zákazu vrátenia“ (non-refoulement), podľa ktorej nemožno migranta vracať do jeho krajiny pôvodu, ak by mu tam hrozila smrť, ublíženie, prenasledovanie či iné vážne nebezpečenstvo, vysvetľuje TASR.
Krajiny EÚ v súčasnosti hľadajú potenciálnych partnerov mimo eurobloku, ktorí by na svojom území mohli hostiť tzv. návratové centrá pre neúspešných žiadateľov o azyl a realizovať ďalšie iniciatívy na obmedzenie migrácie, píše francúzska agentúra.
Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner a šéfka rezortu diplomacie Beate Meinlová-Reisingerová 7. mája spoločne odcestujú do Uzbekistanu na podpis dohody o uľahčení deportácií, uvádza sa vo vyhlásení vlády.
„Ide o dôležitú dohodu o tranzite osôb, ktorým hrozí deportácia do ich domovskej krajiny - najmä do Afganistanu,“ uviedol pre AFP hovorca rakúskeho ministerstva vnútra Markus Haindl.
Od vlaňajšieho roka Rakúsko deportovalo už niekoľko Afgancov. Pre túto európsku krajinu išlo zároveň o prvé takéto prípady od návratu fundamentalistického hnutia Taliban k moci v roku 2021. Viedeň tiež deportovala niekoľko osôb do Sýrie, kde bol v roku 2024 zvrhnutý dlhoročný vodca Bašár Asad.
Minulý týždeň osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Afganistane Richard Bennett uviedol, že je hlboko znepokojený tým, že Európska únia sa chystá rokovať s predstaviteľmi Talibanu o deportácii Afgancov. Varoval, že deportácie späť do Afganistanu by mohli predstavovať „porušenie zásady zákazu vrátenia“ (non-refoulement), podľa ktorej nemožno migranta vracať do jeho krajiny pôvodu, ak by mu tam hrozila smrť, ublíženie, prenasledovanie či iné vážne nebezpečenstvo, vysvetľuje TASR.